Oitava cidade mais violenta do país, Cabo destaca redução nos homicídios

O município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), destacou que a redução no número de homicídios na cidade está atrelada a políticas públicas municipais voltadas à prevenção da violência. A edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgada nesta quinta-feira (23), com dados de 2025, mostra que o Cabo reduziu os homicídios, apesar de seguir entre as cidades mais violentas do país.

Com uma taxa de 65,1 mortes violentas intencionais (MVI) a cada 100 mil habitantes, o município saiu da 5ª posição em 2024 para a oitava entre os mais violentos do país. Em 2024, a taxa era de 73,3 MVIs a cada 100 mil habitantes.

Para calcular as MVIs, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), autor do anuário, considera a soma do número de vítimas de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), latrocínios (o roubo seguido de morte), feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais.

Segundo a prefeitura, foram intensificadas ações de segurança, educação, inclusão social, qualificação profissional, esporte, cultura e requalificação urbana. "A estratégia da gestão é atuar nas causas da violência, ampliando oportunidades e fortalecendo a proteção da população", afirma em nota.

A gestão destaca que a Secretaria de Defesa Social do município segue fortalecendo a Guarda Civil, ampliando a capacidade operacional com implantação da base da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), no bairro da Cohab. Também afirma realizar qualificação permanente de agentes e aquisição de equipamentos. "A gestão também implantou o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e aderiu ao programa Município Mais Seguro".

"O fortalecimento da Patrulha da Mulher e da Patrulha Escolar consolidou uma política de prevenção que já garantiu ao município mais de 510 dias sem registro de feminicídio", complementa.

A prefeitura cita também ampliação da oferta de educação e fortalecimento de programas de qualificação profissional e de ações nas áreas de assistência social, esporte, cultura, iluminação pública e requalificação de espaços, "entendendo que a prevenção da violência também passa pela geração de oportunidades e pela ocupação qualificada da cidade".

Redução de homicídios

A nota menciona que o Cabo registrou redução de aproximadamente 11% dos homicídios em 2025 em comparação com o ano anterior. "No primeiro semestre de 2026, essa queda já supera 37%, evidenciando os avanços das políticas públicas implementadas".

Para o município, a melhora na posição entre as cidades mais violentas no anuário reforça os efeitos das medidas adotadas pela atual gestão e órgãos de segurança pública.

"A gestão seguirá investindo em prevenção, inteligência, tecnologia e políticas públicas de inclusão, com o compromisso de reduzir continuamente os índices de violência e retirar o Cabo de Santo Agostinho desse ranking", finaliza.

Anuário

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 destaca que o Cabo está localizado a cerca de 20 km do Porto de Suape, "ponto importante de rota para tráfico internacional de drogas". O documento cita que, em 2025, a Polícia Federal e o Complexo Portuário de Suape assinaram um acordo de cooperação técnica com o intuito de redobrar a segurança e aumentar o controle do tráfico de drogas e outros crimes marítimos.

Todas as cidades que compõem a lista das 10 maiores taxas de MVI estão no Nordeste. O levantamento considerou apenas cidades com população igual ou superior a 100 mil habitantes.

O Nordeste é a região brasileira com a maior taxa desde 2020. A Bahia tem cinco municípios no ranking, enquanto Ceará tem três, e Pernambuco e Paraíba, um cada. "Em geral, estes municípios apresentam um padrão de disputas entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas", registra o Anuário.

Confira a lista das 10 cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais:

1 - Maranguape-CE

2 - Eunápolis-BA

3 - Maracanaú-CE

4 - Porto Seguro-BA

5 - Simões Filho-BA

6 - Jequié-BA

7 - Caucaia-CE

8 - Cabo de Santo Agostinho-PE

9 - Santa Rita-PB

10 - Juazeiro-BA