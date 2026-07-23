Pernambuco reduz assassinatos, mas é o 5º estado mais violento do Brasil, aponta Anuário de Segurança Pública

Apesar da posição ocupada, a taxa de mortes violentas intencionais em Pernambuco é a menor da série histórica, iniciada em 2012

Em 2025, Pernambuco registrou 33 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Pernambuco ocupa a quinta posição entre os estados com maior taxa de mortes violentas intencionais (MVI) em 2025. Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Em 2025, Pernambuco registrou 33 MVIs a cada 100 mil habitantes, contra 36,4 em 2024. À frente de Pernambuco entre as maiores taxas estão Alagoas (33,1), Ceará (34,7), Bahia (36,8) e, na primeira posição, Amapá (42,5).

Para calcular as MVIs, o Fórum considera a soma do número de vítimas de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), latrocínios (o roubo seguido de morte), feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais.

Apesar de Pernambuco figurar entre os piores estados, o Anuário apresenta um cenário de melhora em comparação com a edição anterior. Em 2025, o estado teve uma redução de 9,3% nas taxas de MVI em comparação com o ano anterior, quando contabilizou 36,4 mortes por 100 mil habitantes. A variação coloca Pernambuco na décima posição entre os estados que mais reduziram.

A taxa de 33 MVIs também é a menor da série histórica, iniciada em 2012.

Brasil

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública destaca que o país, pela primeira vez, alcançou a meta nacional de redução dos homicídios prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027, antecipando seu cumprimento em dois anos.

Foram 32.914 casos de homicídios dolosos, com uma taxa nacional de 15,4 e uma redução de 10% em relação aos dados de 2024.

A Política Nacional, revisada em 2021 e que é a norma orientadora para implementação do Sistema Único de Segurança Pública vigente, havia definido uma meta de 16 homicídios por 100 mil habitantes até 2027.

Dentro da categoria de homicídios dolosos estão inclusos os feminicídios, que até outubro de 2024 eram uma qualificadora. Com a lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, virou um tipo penal autônomo.

Considerando todos os MVIs, o Brasil contabilizou 40.775 ocorrências. A quantidade de casos equivale a uma taxa de 19,1 mortes por 100 mil habitantes, uma queda de 8,2% em relação ao ano de 2024 e de 31% comparando a 2012, primeiro ano da série histórica. "Essa expressiva redução é puxada, sobretudo, pela diminuição dos homicídios dolosos", assinala o FBSP.

Com exceção das mortes por intervenção policial e feminicídios, todas as demais categorias das MVIs caíram, reforçando uma tendência iniciada em 2018.

"Apesar da queda consistente de quase todas as Mortes Violentas Intencionais, permanecem em crescimento duas modalidades particularmente preocupantes: os feminicídios e as mortes decorrentes de intervenção policial, revelando que a redução geral da violência letal não beneficia igualmente todos os grupos sociais", diz trecho do relatório.

O documento cita a Operação Contenção, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes em dois dias do mês de outubro - o maior registro de letalidade policial da série histórica.

"A boa notícia sobre a antecipação da meta de redução de homicídios no Brasil precisa ser, infelizmente, relativizada", avalia o fórum. "O país precisa encontrar mecanismos de controle do uso da força mais efetivos, já que tais dados mostram que o Estado, em suas múltiplas esferas e poderes, tem sido parte do problema e não apenas das soluções para a segurança pública brasileira".

Ao todo, sete unidades da federação tiveram um aumento nos casos de MVI, comparado com os dados do ano anterior. Compõem a lista Rio Grande do Norte (19,6%), Rondônia (7,5%), Acre (6,3%), Roraima (5,8%), Distrito Federal (5,8%), Mato Grosso do Sul (4,9%) e Rio de Janeiro (2,1%).

Municípios

O município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, é o oitavo mais violento do país, com uma taxa de 65,1 mortes violentas intencionais (MVI) por 100 mil habitantes. Apesar de mais uma vez figurar no ranking das dez cidades mais violentas do país, o Cabo apresenta uma melhora em seu quadro. No ano anterior, aparecia como a 5ª cidade mais violenta, com 73,3 MVIs a cada 100 mil habitantes.

Todas as cidades que compõem a lista das 10 maiores taxas de MVI estão no Nordeste. O levantamento considerou apenas cidades com população igual ou superior a 100 mil habitantes.

O Nordeste é a região brasileira com a maior taxa desde 2020. A Bahia tem cinco municípios no ranking, enquanto Ceará tem três, e Pernambuco e Paraíba, um cada.

Violência doméstica e sexual

Pernambuco também teve aumento nos casos de feminicídio. Foram 88 registros em 2025, contra 78 em 2024, o que representa uma variação de 12,5%.

Já com relação a tentativa de feminicídio, houve redução. Os casos caíram de 156 em 2024 para 151 no ano seguinte.

Tráfico de drogas

O estado registrou um aumento de ocorrências de tráfico de drogas. Em 2025, houve 9.773 casos contabilizados. Já em 2024, foram 9.090. Os números representam um aumento de 7,3%.

Já com relação a posse e uso de drogas, a queda foi de 26,4%. O Anuário contabiliza 15.823 notificações em 2024 contra 11.678 em 2025. Para o Fórum, 2024 marca um ponto de inflexão no campo das políticas de drogas.

"As ocorrências de posse e uso entram em queda após a decisão do STF sobre o porte de maconha, enquanto os registros de tráfico atingem o maior patamar da série histórica, movimento que a análise associa tanto a mudanças no comportamento das polícias quanto à pressão do mercado transnacional da cocaína sobre o país", resume.

