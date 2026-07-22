Padre é espancado durante assalto em Paulista e sofre perda de memória

Sacerdote da Paróquia São José, em São José da Coroa Grande, foi encontrado desacordado com sinais de agressão e permanece internado em hospital de Olinda

Padre Moisés Bernardo da Silva foi espancado e segue internado (Foto: Reprodução)

O padre Moisés Bernardo da Silva, de 48 anos, pároco da Paróquia São José, em São José da Coroa Grande, na Mata Sul de Pernambuco, foi vítima de um espancamento na cidade de Paulista, no Grande Recife. O religioso foi encontrado desacordado, com ferimentos na cabeça, e segue internado no Hospital Esperança, em Olinda.

Segundo o assessor de comunicação da Diocese de Palmares, padre Elifas Belo, a agressão ocorreu na noite da segunda-feira (20), após o sacerdote deixar o carro ao chegar à cidade, onde possui familiares. O padre estava indo para um mercado quando foi abordado por assaltantes.

“O padre Moisés celebrou a missa no domingo em São José da Coroa Grande e, em seguida, foi para Paulista visitar parentes. Quando desceu do veículo, acabou sendo agredido”, afirmou.

De acordo com Elifas Belo, as lesões na cabeça provocaram perda de memória no sacerdote, que ainda não consegue relatar o que aconteceu.

Apesar dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável. Em nota divulgada pela Diocese de Palmares e assinada pelo bispo diocesano Dom Fernando Barbosa dos Santos, a instituição informou que o padre permanece fora de risco e deve receber alta hospitalar nos próximos dias.

"A Diocese de Palmares agradece todas as manifestações de solidariedade, carinho e oração recebidas de fiéis e sacerdotes, que continuam a se solidarizar. Unidos em oração pela plena recuperação do padre Moisés", disse o padre Elifas Belo.

A instituição também informou que o religioso continua recebendo assistência do clero diocesano e agradeceu as manifestações de solidariedade e orações recebidas.

Até o momento, a motivação da agressão é desconhecida. O caso, segundo a Diocese, está sendo acompanhado pelas autoridades competentes.