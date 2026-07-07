Homem suspeito de tentar assaltar mulher é detido por populares na Praia do Carmo, em Olinda

Vítima foi ferida com uma facada nas costas e socorrida pela Polícia Militar; suspeito foi preso em flagrante após ser contido por pessoas que estavam no local

Homem é detido por policias que passavam pelo local (Reprodução)

Um homem suspeito de tentar assaltar uma mulher foi detido por populares e preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (7), na Praia do Carmo, em Olinda. Durante a ação criminosa, a vítima foi ferida com uma facada nas costas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o suspeito corre pela faixa de areia, nas proximidades do Fortim do Queijo. Em seguida, pessoas que estavam no local conseguem alcançá-lo e imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares, que efetuaram a prisão.

De acordo com informações divulgadas por testemunhas, o homem teria atacado a vítima com uma facada nas costas antes mesmo de anunciar o assalto e exigir o celular. A ação provocou pânico entre os frequentadores da praia.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que, por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), registrou, na manhã desta terça-feira (7), uma ocorrência de tentativa de assalto na Praia do Carmo, em Olinda, na qual uma mulher foi ferida por arma branca.

Ainda segundo a corporação, ao tentar fugir, o suspeito foi agredido por populares e contido pelo efetivo policial, sendo preso em flagrante. A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe da PM e foi encaminhada a uma unidade de saúde. Após receber alta médica, ela foi conduzida ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, no Recife, para prestar depoimento.

O suspeito permanece internado sob observação médica, custodiado por policiais militares, e deverá ser encaminhado à delegacia após receber alta.