Mulher é atropelada ao tentar fugir de assalto na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

O assalto seguido do atropelamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (16), na Rua General Góis Monteiro, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Mulher é atropelada por caminhão ao tentar fugir de assalto na Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução/Câmeras de segurança)

Uma mulher foi atropelada por um caminhão na tarde desta quinta-feira (16), ao tentar fugir de um assalto na Rua General Góis Monteiro, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. A vítima escapava dos criminosos que roubavam o carro em que estava com o noivo quando foi atingida ao atravessar a via.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o crime ocorreu por volta das 15h50. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal se preparava para entrar no veículo. A mulher já havia ocupado o banco do passageiro, enquanto o noivo colocava uma sacola no banco traseiro. Antes de entrar no banco do motorista, dois homens em uma motocicleta se aproximaram.

Segundo o registro policial, um dos suspeitos, que vestia uma camisa verde, desceu da motocicleta e abordou o homem, enquanto o comparsa permaneceu ao lado do veículo. Ao perceber a ação criminosa, uma das vítimas tentou fugir correndo para o outro lado da rua, sendo perseguida pelo motociclista.

Em seguida, o suspeito de camisa verde sacou um revólver e exigiu a chave do veículo. Diante da ameaça, o homem entregou a chave aos criminosos.

Enquanto a abordagem acontecia, a mulher tentou escapar saindo do carro e atravessando a rua, mas acabou sendo atingida por um caminhão e arremessada ao chão.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão não prestou socorro e fugiu em direção à Avenida Recife. O veículo pertence à empresa Vasconcelos e Freitas Transportadora.

Após o atropelamento, os criminosos fugiram com o carro do casal. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem se o veículo foi recuperado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de roubo de veículo está sob a responsabilidade da Delegacia de Boa Viagem.

“As diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e recuperar o veículo”, afirmou a corporação.

