Homem é assaltado durante a passagem da Carreta Furacão em Olinda

Assalto aconteceu durante distração com a passagem da Carreta do Tedy (Reprodução)

A passagem da Carreta do Tedy, conhecida como "Carreta Furacão", pela Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, foi marcada por um episódio de violência. Desta vez, o destaque não foram as piruetas dos dançarinos fantasiados de personagens.

Por volta das 19h30, um homem em uma motocicleta aproveitou a distração das pessoas que acompanhavam a passagem da carreta para cometer um assalto. A ação foi filmada por um comerciante que estava na Carreta com seus filhos.

"Eu estava filmando os personagens dançando quando vi o homem na moto fugindo", relatou.

Nas imagens, é possível ver o suspeito trafegando na contramão e abordando um homem que estava com uma criança no colo. Embora o vídeo não permita confirmar com clareza, o assaltante aparenta estar com uma arma em punho.

Segundo o comerciante, o criminoso levou o celular e, possivelmente, uma corrente de ouro da vítima. "Foi tudo muito rápido. Também soubemos que, momentos antes, ele teria assaltado uma farmácia", afirmou.

Ainda de acordo com a testemunha, é comum haver policiamento na região, mas, na noite da ocorrência, não havia efetivo no local.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que, por meio do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), intensificou o policiamento no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, com o reforço de guarnições táticas, equipes de contrarresposta, motocicletas, ciclopatrulhas e do Policiamento Ostensivo Geral (POG).

Ainda segundo a nota, a medida faz parte do planejamento operacional da unidade, baseado na análise das ocorrências registradas na região. O comando do 1°BPM informa que seguirá ampliando as ações preventivas e repressivas para fortalecer a segurança da população e combater a criminalidade de forma cada vez mais efetiva.