Região Metropolitana do Recife tem em média quase nove pessoas baleadas em assaltos por mês

Levantamento publicado nesta segunda-feira (6), pelo Instituto Fogo Cruzado, aponta crescimento de cerca de 86% no número de vítimas em Pernambuco no primeiro semestre de 2026

Conforme o instituto, 52 pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo nos primeiros seis meses de 2026 (Pexels)

Entre janeiro e junho deste ano, a Região Metropolitana do Recife registrou o maior crescimento no número de pessoas baleadas durante assaltos, de acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, publicado nesta segunda-feira (6).

Conforme o Instituto, foram 52 vítimas de disparos de arma de fogo, o equivalente a uma média de 8,6 pessoas baleadas por mês, praticamente nove vítimas mensais ou cerca de duas por semana.

Do total de baleados, 24 morreram e 28 ficaram feridos. Em comparação com o primeiro semestre de 2025, quando foram contabilizadas 28 vítimas, sendo nove mortas e 19 feridas. Pernambuco apresentou um aumento de quase 86% dos casos, o maior percentual entre os estados acompanhados pelo instituto.

Entre as vítimas está o motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos, que foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto em maio deste ano. O caso aconteceu no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.

O crime aconteceu quando o motorista aguardava uma passageira. Nesse momento, o suspeito, que estava de bicicleta, se aproximou do carro e ao anunciar o assalto o motorista por aplicativo tentou fugir, arrancando com o carro. Mas, o assaltante segue o veículo e atira contra João Valdemir, que acabou batendo o carro mais à frente.



No dia seguinte, o criminoso foi localizado e preso pela Polícia Civil de Pernambuco. O caso de João Valdemir foi o décimo envolvendo mortes de motoristas por aplicativo em 2026.

Os dados sobre assaltos fazem parte de um levantamento do Instituto Fogo Cruzado sobre a violência nas regiões metropolitanas do Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Belém.

No conjunto das quatro localidades, 259 pessoas foram baleadas entre janeiro e junho de 2026, o equivalente a quase dez vítimas por semana. Desse total, 123 morreram e 136 sobreviveram aos ferimentos. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 240 baleados, houve aumento de 8%.

Embora a Região Metropolitana do Rio de Janeiro concentre o maior número absoluto de vítimas, com 147 baleados no semestre, foi Pernambuco quem apresentou a maior aceleração nos registros. Enquanto o Rio teve alta de 40%, Salvador e região metropolitana registraram redução de 51% nos casos, e a Região Metropolitana de Belém apresentou queda de 32%.



O Diario procurou a Secretaria de Defesa Social para falar sobre os dados, mas não obteve retorno.