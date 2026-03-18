Ataque em escola de Pernambuco: Garoto de 14 anos responderá por três tentativas de feminicídio

A informação foi divulgada nas redes sociais do MPPE nesta quarta (18), dois dias após o ataque ocorrido na Escola Cristiano Barbosa e Silva.

Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Cristiano Barbosa e Silva | EREFEM (Foto: Rafael Vieira/DP)

O garoto de 14 anos apreendido em flagrante após esfaquear três meninas em uma sala de aula, em uma escola estadual de Barreiros, na Zona da Mata Sul pernambucana, vai responder por três tentativas de feminicídio, segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

A informação foi divulgada nas redes sociais do MPPE nesta quarta (18), dois dias após o ataque ocorrido na Escola Cristiano Barbosa e Silva.

Por meio de nota, a Promotoria de Justiça de Barreiros informa que ofereceu “representação em desfavor do adolescente”.

O adolescente que não pode ter o nome divulgado, está internado provisoriamente, em outra cidade.

“A Promotoria segue acompanhando a investigação para o esclarecimento dos fatos gravíssimos ocorridos no dia 16 de março, em escola pública do município de Barreiros”, disse o MPPE.

Ainda segundo o MPPE, existe a preocupação a respeito de boatos sobre as motivações do ataque publicados em rdes sociais.

“A Promotoria de Justiça tomou conhecimento de que as pessoas estão especulando e publicando nas redes sociais boatos atribuindo às três vítimas a culpabilidade dos ataques, penalizado-as pelos ataques sofridos e promovendo, assim, o linchamento social’, disse o MPPE.

Ainda na nota, o MPPE disse que os fatos estão sendo apurados pelas instituições competentes, “a quem cabe fazer as investigações”.

Por fim, o Ministério Público disse que “é dever de toda a comunidade proteger e cuidar das vítimas e não expô-las à situações de constrangimentos ou a qualquer risco às suas integridades físicas e psicológicas, revitimizando-as”.

O ataque

O atraque aconteceu por volta das 7h de segunda (16), poico antes do início das aulas.

O garoto levou uma faca pequena e feriu as três meninas, que têm entre 11 e 13 anos.

Duas estão em casa e outra foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no recife.

Segundo a família da garota, ela não consegue mexer as pernas, por causa dos ferimentos.

As aulas foram retomadas nesta quarta (18), após uma ação de acolhimento de estudantes, realizada pelos gestores.