Carro do Ovo leva debate sobre feminicídios às ruas do Ibura

Ação levou mensagens de conscientização sobre o feminicídio e a rede de proteção às vítimas de violência doméstica

Carro do Ovo Pela Vida das Mulheres distribui simbolicamente 50 bandejas com meia dúzia de ovos (Foto: Beto Figueirôa)

A tradicional Kombi que percorre bairros vendendo ovos ganhou uma nova missão nesta segunda-feira (13): conscientizar a população sobre a violência contra as mulheres. No lugar de anunciar apenas a mercadoria, o alto-falante passou a chamar a atenção para uma realidade que ainda faz vítimas em Pernambuco.

“Seis ovos por zero reais. Preste atenção que a gente quer trocar uma ideia com você. A cada quatro dias, uma mulher foi assassinada por um homem no nosso Estado. Oitenta e oito feminicídios só no ano passado. Essa realidade precisa mudar”, anunciava o carro do ovo enquanto percorria as ruas do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Batizada de Carro do Ovo Pela Vida das Mulheres, a ação é promovida pelo Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco, com apoio do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop) e do coletivo Ibura Mais Cultura. Além da distribuição simbólica de 50 bandejas com meia dúzia de ovos, moradores receberam panos de prato estampados com mensagens de enfrentamento à violência doméstica e orientações sobre a rede de proteção às mulheres, incluindo o telefone 180.

Esta foi a terceira edição da iniciativa. Antes de chegar ao Ibura, o projeto passou pelos bairros de Peixinhos, em Olinda, e Caranguejo Tabaiares, na Zona Oeste do Recife. A próxima parada será no Cabo de Santo Agostinho. Em todas as edições, a mobilização é realizada em parceria com organizações comunitárias.

Moradores defendem mais proteção às mulheres

Quem acompanhou a passagem da Kombi pelo bairro avaliou que iniciativas como essa ajudam a manter o debate sobre a violência de gênero em evidência.

O morador Willian Lima Andrade, de 47 anos, afirmou que ações de conscientização deveriam ocorrer com maior frequência. “Eu acredito que essa iniciativa vai ajudar bastante no combate ao feminicídio. Já era para estar acontecendo há muito tempo. Precisamos acabar com essa realidade horrível, e essa ação tem o meu total apoio.”

Para Margareth Maria do Bom Parto, que veo ver o carro passar, a principal mensagem é reforçar o direito das mulheres à vida. “Violência contra as mulheres, jamais. Nós, mulheres, temos o direito de viver. Ninguém é propriedade de ninguém. Deixem-nos viver em paz.”

Moradora da UR-5, no Ibura, Rosa Vilma, de 42 anos, disse que os números da violência contra as mulheres são alarmantes e defendeu o fortalecimento das medidas de proteção.

“É muito alto o número de mulheres mortas. Acho que deveria existir uma forma melhor de nos proteger dessa violência e desses abusadores.”

Números

A iniciativa chega ao Ibura em um contexto de preocupação com a violência de gênero em Pernambuco. Entre janeiro e junho deste ano, o Estado registrou 36.095 ocorrências de violência contra a mulher, um aumento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 33.021 casos, segundo dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Na prática, isso representa uma média de 6.016 ocorrências por mês, 1.389 por semana e 199 por dia. A cada hora, aproximadamente oito mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Estado, incluindo agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais ou sexuais.

Apesar do aumento dos registros de violência, os feminicídios apresentaram redução no primeiro semestre. Foram registrados 37 casos entre janeiro e junho deste ano, contra 51 no mesmo período de 2025, uma queda de 27,45%.

Casos recentes reforçam alerta

Na noite de domingo (12), Mikaelly Maria Bezerra da Silva, de 26 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa, no bairro Maués, em Vitória de Santo Antão. Segundo informações da Polícia Civil, ela havia saído de uma festa quando percebeu que estava sendo perseguida por criminosos. A vítima correu até a residência, mas os suspeitos invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela 12ª Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão.

Na noite de sábado (11), Valdenes Guedes, de 43 anos, foi vítima de feminicídio na Estrada do Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.

Também na sexta-feira (10), em Cortês, na Mata Sul, uma mulher conseguiu escapar de uma tentativa de feminicídio após fugir para a casa de um vizinho. O companheiro dela foi preso em flagrante depois de ameaçá-la com uma faca e autuado pela Polícia Civil.

