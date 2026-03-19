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Pernambuco tem média de 137 casos por dia de violência contra a mulher em 2026

Nos dois primeiros meses de 2026, o estado registrou, entre feminicídios, mortes intencionais e violência doméstica contra a mulher, 8.103 casos, conforme dados da Secretaria de Defesa Social (SDS)

Cadu Silva

Publicado: 19/03/2026 às 13:20

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Violência contra a mulher/Foto: JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL

Violência contra a mulher (Foto: JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL)

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco apontam que, apenas nos dois primeiros meses de 2026, o estado registrou uma média de 137,3 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher por dia.

Foram contabilizados 18 feminicídios, 10 em janeiro e 8 em fevereiro, o que representa uma média de um assassinato a cada três dias.

Na comparação com o mesmo período de 2025, os números se mostram estáveis. No ano passado, também foram registrados 18 feminicídios no primeiro bimestre, sendo 8 em janeiro e 10 em fevereiro.

O volume de ocorrências, no entanto, vai além dos casos letais.

Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram registrados ao menos 8.103 casos de violência doméstica e familiar em Pernambuco, o equivalente a 137,3 mulheres vítimas por dia. Só na Região Metropolitana do Recife, foram 2.253 registros no mesmo período.

Em janeiro de 2026, o estado já havia contabilizado 3.957 mulheres vítimas de violência doméstica, além de 16 tentativas de feminicídio, situações em que a vítima sobrevive, mas esteve em risco iminente de morte.

Outro dado que chama atenção é o aumento das mortes violentas intencionais contra mulheres. Em 2025, foram 33 casos no primeiro bimestre, 16 em janeiro e 17 em fevereiro.

Já em 2026, esse número subiu para 40 registros, 16 em janeiro e 24 em fevereiro, um aumento de cerca de 21,2%.

O cenário mantém uma tendência preocupante. Em 2025, Pernambuco somou 82 feminicídios entre janeiro e novembro, superando os 76 registros de todo o ano de 2024, um crescimento de 20,5%.

Embora os dados oficiais de março ainda não tenham sido divulgados, o Diario de Pernambuco registrou, até esta quinta-feira (19), ao menos seis ocorrências de crimes contra a mulher.

Desses, dois são investigados como feminicídio, dois como homicídio consumado e dois como casos de violência doméstica ou familiar.

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Casos recentes

No último domingo (15), Sandra Justino de Barros, de 37 anos, foi encontrada morta no quintal da casa onde morava, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. O principal suspeito é o ex-companheiro.

Outros três assassinatos ocorreram na noite da terça-feira (17).

Em Jaboatão dos Guararapes, Maria Luciana da Silva, de 43 anos, foi morta a facadas dentro de casa, no bairro de Barra de Jangada.

Segundo familiares, o ex-companheiro estava escondido em um banheiro no quintal e atacou a vítima.

No Cabo de Santo Agostinho, também na Região Metropolitana, Elizabete Alves de Oliveira, de 51 anos, foi morta a tiros dentro da própria residência, no bairro da Torrinha.

Homens armados invadiram o imóvel à procura da filha da vítima e, ao não encontrá-la, efetuaram disparos contra Elizabete, que morreu no local.

Ainda na mesma noite, em Bezerros, Natasha Souza de Melo, de 27 anos, teve sua casa invadida por dois homens, que a assassinaram a tiros, no bairro São Pedro.

Os casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em relação às tentativas de feminicídio, o caso mais recente ocorreu nesta quarta-feira (18), em um condomínio na Rua Santo Elias, no bairro do Espinheiro, no Recife.

Segundo informações preliminares, o suspeito invadiu o local ao derrubar o portão com o próprio veículo. Em seguida, foi até o apartamento da ex-companheira, de 39 anos, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após a ação, ele chegou a ligar para a vítima e ameaçou incendiar o imóvel.

Outro caso foi registrado na noite do último domingo (15), em Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes.

Durante a ocorrência, uma mulher de 40 anos foi agredida pelo ex-companheiro com um machado. Houve luta corporal, e a vítima conseguiu segurar a arma para evitar os golpes.

Vizinhos intervieram, desarmaram o agressor e abrigaram a mulher em uma residência próxima. Segundo informações extraoficiais, após ser contido, o suspeito ainda retornou ao local, pegou duas facas e atingiu a porta do imóvel onde a vítima estava protegida.

mulheres , Pernambuco , Recife , violência
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