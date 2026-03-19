Pernambuco tem média de 137 casos por dia de violência contra a mulher em 2026

Nos dois primeiros meses de 2026, o estado registrou, entre feminicídios, mortes intencionais e violência doméstica contra a mulher, 8.103 casos, conforme dados da Secretaria de Defesa Social (SDS)

Violência contra a mulher (Foto: JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL)

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco apontam que, apenas nos dois primeiros meses de 2026, o estado registrou uma média de 137,3 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher por dia.

Foram contabilizados 18 feminicídios, 10 em janeiro e 8 em fevereiro, o que representa uma média de um assassinato a cada três dias.

Na comparação com o mesmo período de 2025, os números se mostram estáveis. No ano passado, também foram registrados 18 feminicídios no primeiro bimestre, sendo 8 em janeiro e 10 em fevereiro.

O volume de ocorrências, no entanto, vai além dos casos letais.

Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram registrados ao menos 8.103 casos de violência doméstica e familiar em Pernambuco, o equivalente a 137,3 mulheres vítimas por dia. Só na Região Metropolitana do Recife, foram 2.253 registros no mesmo período.

Em janeiro de 2026, o estado já havia contabilizado 3.957 mulheres vítimas de violência doméstica, além de 16 tentativas de feminicídio, situações em que a vítima sobrevive, mas esteve em risco iminente de morte.

Outro dado que chama atenção é o aumento das mortes violentas intencionais contra mulheres. Em 2025, foram 33 casos no primeiro bimestre, 16 em janeiro e 17 em fevereiro.

Já em 2026, esse número subiu para 40 registros, 16 em janeiro e 24 em fevereiro, um aumento de cerca de 21,2%.

O cenário mantém uma tendência preocupante. Em 2025, Pernambuco somou 82 feminicídios entre janeiro e novembro, superando os 76 registros de todo o ano de 2024, um crescimento de 20,5%.

Embora os dados oficiais de março ainda não tenham sido divulgados, o Diario de Pernambuco registrou, até esta quinta-feira (19), ao menos seis ocorrências de crimes contra a mulher.

Desses, dois são investigados como feminicídio, dois como homicídio consumado e dois como casos de violência doméstica ou familiar.

Casos recentes

No último domingo (15), Sandra Justino de Barros, de 37 anos, foi encontrada morta no quintal da casa onde morava, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. O principal suspeito é o ex-companheiro.

Outros três assassinatos ocorreram na noite da terça-feira (17).

Em Jaboatão dos Guararapes, Maria Luciana da Silva, de 43 anos, foi morta a facadas dentro de casa, no bairro de Barra de Jangada.

Segundo familiares, o ex-companheiro estava escondido em um banheiro no quintal e atacou a vítima.

No Cabo de Santo Agostinho, também na Região Metropolitana, Elizabete Alves de Oliveira, de 51 anos, foi morta a tiros dentro da própria residência, no bairro da Torrinha.

Homens armados invadiram o imóvel à procura da filha da vítima e, ao não encontrá-la, efetuaram disparos contra Elizabete, que morreu no local.

Ainda na mesma noite, em Bezerros, Natasha Souza de Melo, de 27 anos, teve sua casa invadida por dois homens, que a assassinaram a tiros, no bairro São Pedro.

Os casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em relação às tentativas de feminicídio, o caso mais recente ocorreu nesta quarta-feira (18), em um condomínio na Rua Santo Elias, no bairro do Espinheiro, no Recife.

Segundo informações preliminares, o suspeito invadiu o local ao derrubar o portão com o próprio veículo. Em seguida, foi até o apartamento da ex-companheira, de 39 anos, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após a ação, ele chegou a ligar para a vítima e ameaçou incendiar o imóvel.

Outro caso foi registrado na noite do último domingo (15), em Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes.

Durante a ocorrência, uma mulher de 40 anos foi agredida pelo ex-companheiro com um machado. Houve luta corporal, e a vítima conseguiu segurar a arma para evitar os golpes.

Vizinhos intervieram, desarmaram o agressor e abrigaram a mulher em uma residência próxima. Segundo informações extraoficiais, após ser contido, o suspeito ainda retornou ao local, pegou duas facas e atingiu a porta do imóvel onde a vítima estava protegida.