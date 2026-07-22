Ex-secretário de Calumbi acusado de tentar matar a esposa vai a júri popular

Sargento reformado da PM responde por tentativa de feminicídio após ataque que deixou vítima com graves ferimentos; data do julgamento ainda será marcada

Sargento reformado da Polícia Militar Numeriano Luiz de Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

O ex-secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, no Sertão de Pernambuco, e sargento reformado da Polícia Militar, Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por tentativa de feminicídio contra a então esposa. A decisão foi tomada após a audiência de instrução realizada na terça-feira (21), na 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no Fórum Thomaz de Aquino, no Recife.

A sentença de pronúncia, proferida pelo juiz Rodrigo Ramos, encerra a fase de instrução do processo e reconhece que há indícios suficientes para que o caso seja analisado por um conselho de sentença. A data do julgamento ainda será definida pela Justiça.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a audiência durou mais de dez horas. Ao longo da sessão, foram ouvidas 14 testemunhas, sendo oito indicadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e seis pela defesa. O acusado também prestou depoimento por videoconferência, diretamente do Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima, onde permanece preso preventivamente.

O crime ocorreu em dezembro de 2025, em um apartamento localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Conforme a investigação, a vítima, Luísa Barros, de 57 anos, fazia tratamento contra um câncer no fígado e tentava recuperar um medicamento que havia caído atrás da geladeira quando foi surpreendida pelas agressões.

De acordo com a denúncia do MPPE, ela foi atingida repetidas vezes na cabeça com um bastão de madeira, sem possibilidade de defesa. Os gritos de socorro chamaram a atenção de um vizinho, que conseguiu intervir e acionar o resgate.

A mulher sofreu afundamento craniano, recebeu cerca de 40 pontos no rosto, teve dois dentes quebrados e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial. As sequelas incluem risco de comprometimento da visão de um dos olhos.

Na denúncia, o Ministério Público sustenta que o crime foi praticado por motivo torpe e em contexto de violência doméstica, enquadrando o caso como tentativa de feminicídio qualificado. O órgão também pediu que o acusado seja condenado ao pagamento de R$ 1 milhão por danos morais à vítima.

A defesa da mulher afirma que o relacionamento durou mais de duas décadas e que conflitos relacionados ao patrimônio teriam motivado o ataque. Segundo a advogada da vítima, Numeriano não aceitava que a esposa administrasse os próprios bens, provenientes de um casamento anterior.

Preso em flagrante após o crime, o ex-secretário teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. Três dias depois da agressão, ele foi exonerado do cargo que ocupava na Prefeitura de Calumbi e teve a arma de fogo apreendida.

Numeriano nega ter cometido as agressões. A defesa poderá apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, mas, até eventual mudança por instâncias superiores, o caso seguirá para julgamento pelo Tribunal do Júri.



O Diario de Pernambuco tenta contato com a defesa de Numeriano Luiz de Sá.