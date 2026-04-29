Mulher fica ferida em tentativa de feminicídio de ex-companheiro em Jaboatão, no Grande Recife

Segundo informações extraoficiais, o suspeito teria golpeado a ex-companheira com golpes de faca e martelo. Vítima foi socorrida para UPA de Lagoa Encanta e recebeu alta ainda na terça (29)

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado nesta como tentativa de feminicídio (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher de 34 anos ficou ferida na região da cabeça após ter sofrido uma tentativa de feminicídio na noite desta terça-feira (28), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O crime foi praticado pelo ex-companheiro da vítima que, segundo informações extraoficiais, teria agredido a vítima com golpes de martelo e faca.

O crime aconteceu em um condomínio localizado na Rua Palhambu, no bairro de Dois Carneiros. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem, que tem 46 anos, foi preso em flagrante ainda no condomínio por agentes do 25º BPM. Informações extraoficiais apontam que o suspeito foi agredido por moradores da localidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para a ocorrência, por volta das 20h, mas, ao chegar no local, a vítima teria sido socorrida por particulares. Segundo a PMPE, ela foi levada para a Unidade de Pronto-atendimento (UPA) de Lagoa Encantada.

Após o atendimento na unidade de saúde, ela foi levada, assim como o suspeito, para a Delegacia de Polícia da Mulher de Jaboatão dos Guararapes para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado nesta como tentativa de feminicídio pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)

A corporação ainda informou que o suspeito ficou à disposição da justiça após a realização de procedimentos cabíveis.