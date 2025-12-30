MPPE denuncia ex-secretário de Calumbi por tentativa de feminicídio

Sargento reformado da Polícia Militar Numeriano Luiz de Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou o ex-secretário Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, de Calumbi, no Sertão, por tentativa de feminicídio qualificado contra a esposa. Ele está preso preventivamente. Além disso, a promotoria solicita que Numeriano pague R$ 1 milhão em danos morais à mulher.

O caso aconteceu em um apartamento na Rua da Aurora, em Santo Amaro, no Centro do Recife, no dia 9 de dezembro. A vítima, que tem 57 anos e faz tratamento contra câncer desde 2021, foi socorrida por vizinhos que ouviram os gritos e pedidos de ajuda. A mulher passou por cirurgia, teve um afundamento craniano e tem risco de perder a visão de um dos olhos.

A denúncia, obtida pelo Diario de Pernambuco, é assinada pela promotora Alana de Carvalho e foi enviada para apreciação da Justiça em 19 de dezembro. No documento, o MPPE afirma que “trata-se de mais um bárbaro caso de violência física contra mulher no âmbito familiar e doméstico”.

Segundo a promotoria, a materialidade da agressão pôde ser demonstrada no boletim de ocorrência e no laudo médico, que atestou ossos quebrados em seu rosto e na perda de dentes. Os depoimentos de testemunhas que ouviram os pedidos de ajuda e a prisão em flagrante de Numeriano também corroboraram para a denúncia, conforme o documento.

Por conta dos ferimentos na vítima, o MPPE solicita à Justiça, ainda, que ela faça um novo exame traumatológico no Instituto de Medicina Legal (IML) quando se completam 30 dias do crime.

Como foi o caso

A advogada da vítima, Manuella Magalhães, afirma que, em seu depoimento, a mulher contou que derrubou um comprimido por trás da geladeira. “Ele estava lá fora fumando quando ela o chamou para ajudá-la a afastar a geladeira. Ele disse: ‘Não, deixa, depois você toma esse remédio’. Aí ela disse que precisava tomar na hora certa porque é um remédio oncológico”, detalha a advogada.

Em seguida, conforme a advogada, a vítima teria esperado o marido se abaixar para pegar o remédio. Como ele não o fez, ela mesma se abaixou. “Quando foi pegar o remédio, ela sentiu uma pancada na cabeça. Ela achou que tinha batido em algum móvel, até que sentiu de novo e pensou que estivesse levando choque da geladeira”, relata.

“Ela avisou a ele que estava tomando choque, depois disso ele se atracou com ela e começou a bater com a madeira na cabeça dela. Foi quando ela começou a gritar por socorro”, diz. Segundo a advogada, por conta da neuropatia a mulher apresenta dificuldade na mobilidade e nos nervos.

Para o MPPE, Numeriano deve responder por tentativa de feminicídio por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima. A denúncia ainda não foi analisada no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O Diario procurou a defesa de Numeriano, que não se pronunciou até o momento.