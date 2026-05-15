Homem que matou servidora da UFPE no Cabo pega 25 anos de prisão por feminicídio

Cleber José dos Santos foi condenado a 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo feminicídio de Tamires de Almeida Costa Lima. Ele já estava preso e vai permanecer encarcerado

Thamires foi morta a facadas pelo namorado (Redes Sociais)

A Justiça pernambucana condenou, nesta sexta (15), o homem que matou a facadas a namorada, uma servidora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2024, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Cleber José dos Santos foi condenado a 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo feminicídio de Tamires de Almeida Costa Lima, então com 34 anos.

O crime aconteceu em Enseada dos Corais e foi motivado por ciúmes. O condenado, que já estava preso, permanecerá encarcerado, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O júri, realizado na Vara Regional do Tribunal do Júri do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, começou às 10h e terminou às 17h. A juíza Tayná Lima Prado fixou indenização de R$ 50 mil para reparação dos danos morais à família da vítima. A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão.

Sentença

A sentença condenatória ainda determinou o imediato cumprimento da pena imposta, atendendo ao mandamento da soberania dos veredictos e ao precedente do Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário, que fixou a tese vinculante sobre a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados após a conclusão do julgamento.

Como foi

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu atraiu a vítima até a residência dele sob o pretexto de lavar um veículo e, no local, desferiu golpes de faca que causaram a morte da mulher.

A decisão também destacou que, após o crime, houve incêndio na residência, provocando interrupção no fornecimento de energia elétrica da área.