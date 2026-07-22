Recém-nascida é salva por policiais militares após se engasgar em Boa Viagem

A bebê foi salva por policiais militares acionados para atender a ocorrência, na noite desta terça-feira (21), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Recém-nascida é salva por policiais militares após engasgo em Boa Viagem (Foto: Ascom/PMPE)

Uma recém-nascida que sofreu um engasgo com obstrução das vias aéreas foi salva após a intervenção de policiais militares, na noite desta terça-feira (21), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo fazer a bebê voltar a respirar.

Após o atendimento inicial, policiais do 19º BPM, prestaram apoio no deslocamento da criança e dos pais até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira.

Na unidade de saúde, a recém-nascida passou por avaliação médica e permaneceu em observação. Segundo a PM, ela já estava fora de perigo.



Esse é o segundo caso, em menos de uma semana, em que policias salvam uma criança de engasgo. Na última quinta-feira (16), uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) se deparou com uma mulher em desespero na garupa de uma motocicleta.

Ela transportava um bebê, que já estava desacordado e apresentava sinais nítidos de cianose, isto é, coloração arroxeada na pele decorrente da falta de oxigenação. Ao realizar a Manobra de Heimlich, os policiais salvaram a vida do bebê de um ano.

O caso aconteceu na Avenida Jornalista Costa Porto, no bairro da Cohab-Ibura, Zona Sul do Recife.