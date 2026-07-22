Entra em vigor tarifaço de Trump sobre o Brasil enquanto EUA preparam novas medidas comerciais

Tarifa de 25% sobre o Brasil vem na esteira de uma investigação dos Estados Unidos, que acusou o gigante americano de práticas comerciais desleais

Presidente dos EUA, Donald Trump (Filip SINGER/POOL/AFP)

A nova tarifa americana direcionada ao Brasil entrou em vigor nesta quarta-feira (22), enquanto outros parceiros comerciais de Washington se preparam para uma nova rodada de medidas tarifárias diante do vencimento, nesta semana, das temporárias impostas pelo presidente Donald Trump.

A tarifa de 25% sobre o Brasil vem na esteira de uma investigação dos Estados Unidos, que acusou o gigante americano de práticas comerciais desleais.

Isso provocou fortes críticas, embora o vice-presidente Geraldo Alckmin, tenha dito em entrevista coletiva na terça-feira que o país buscará resolver o problema por meio de negociações, em vez de recorrer a represálias.

Vários produtos, como carne bovina, café e peças de aviões, ficarão isentos, e aproximadamente metade das exportações do Brasil para os Estados Unidos continuará livre de tarifas, estima Valentina Sader, do centro de estudos Atlantic Council.

Ainda assim, a medida vem em um momento em que Trump renova sua aposta no uso de tarifas como ferramenta de pressão, o que desperta temores de represálias e de maiores tensões.

Washington pode estar "utilizando o Brasil como exemplo para enviar uma mensagem mais ampla sobre suas prioridades e sua abordagem de negociação", disse Sader à AFP.

Embora a Suprema Corte dos Estados Unidos tenha anulado muitas das tarifas de Trump em fevereiro, desferindo um golpe em sua capacidade de impor novos impostos a seu critério, Washington avançou na reconstrução de sua agenda comercial recorrendo a outros poderes.

O fato de os Estados Unidos afirmarem que as tarifas ao Brasil foram impostas porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou de boa-fé "reforça a percepção de que a medida não se dirige apenas às práticas comerciais do Brasil, mas que também possui um componente político contra o próprio Lula", apontou Sader.

O gravame desponta como um importante ponto de conflito na campanha para as eleições presidenciais de outubro no Brasil.

A Câmara de Comércio Americana para o Brasil alertou recentemente que a medida de Washington afeta mais de 11 bilhões de dólares (55,85 bilhões de reais) em exportações.

Trump anunciou na terça-feira a imposição de novas tarifas de 100% sobre os medicamentos genéricos importados, que entrarão em vigor a partir de agosto de 2028, e cuja alíquota passará posteriormente a 200% em 2029.

Preocupação por trabalho forçado

Ainda está por vir uma ofensiva mais ampla, já que em junho as autoridades propuseram tarifas entre 10% e 12,5% voltadas a 60 parceiros comerciais por supostos descumprimentos na luta contra o trabalho forçado.

Analistas esperam que os gravames vinculados ao trabalho forçado substituam a tarifa global temporária de 10% — que expira na sexta-feira — imposta por Trump após seu revés na Suprema Corte.

"Esperamos ver alguma ação em breve", disse à emissora CNBC o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Golpe ao Canadá

O governo americano anunciou nos últimos dias outras tarifas direcionadas ao Canadá, um de seus principais parceiros comerciais.

Na segunda-feira, Ottawa foi alvo de uma sobretaxa adicional de 50%, que entrará em vigor dentro de um mês, devido ao "tratamento discriminatório do Canadá em relação aos produtos norte-americanos".

"É uma resposta às medidas de retaliação" adotadas por Ottawa após as primeiras tarifas impostas por Washington em 2025. "Há um ano pedimos ao Canadá que as retire, que as modifique, que as ajuste", justificou Greer nesta terça-feira.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, declarou nesta terça-feira que estava avaliando "todas as opções" para responder ao aumento. Após conversar com Trump, disse que haviam concordado em "intensificar nossas negociações nas próximas duas semanas".