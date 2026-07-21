Sanfoneiro Gabriel Barros morre em acidente na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte

Músico de 43 anos, fundador da banda de forró Pegada do GB, estava em uma Doblo atingida por um caminhão que teria invadido a contramão, segundo a PRF

Gabriel Barros, sanfoneiro da banda Pegada do GB (Reprodução/Rede Social )

Uma das vítimas do acidente que aconteceu na noite da última segunda-feira (21), no km 37 da BR-408, no município de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, era o sanfoneiro Gabriel Barros, de 43 anos, dono da banda de forró Pegada do GB.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h42 e envolveu um caminhão, um veículo Doblo e uma caminhonete Strada.

Nas redes oficiais da banda um comunicado oficial informa a morte do músico:

"É com o coração partido e profundo pesar que a Pegada do GB comunica o falecimento do nosso querido amigo, fundador e eterno dono, Gabriel Anderson. Mais do que o homem à frente dos bastidores, ele foi o coração, o ritmo e a força que nos guiaram até aqui.

A última nota silenciou por aqui, mas a melodia do seu legado continuará viva. Toda a nossa história carrega a sua assinatura. Nossos sentimentos mais sinceros e toda a nossa solidariedade aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, chefe e irmão. Sua luz e sua paixão pela música jamais serão esquecidas", diz a publicação.

Mensagens de carinho e de pesar estão sendo enviadas por amigos e fãs da banda. Segundo a página, a última apresentação teria sido realizada no dia 19, em Chã de Sapé, no Distrito de Itaquitinga.

Conforme informações repassadas pela PRF, a suspeita é de que o caminhão seguia no sentido Nazaré da Mata–Aliança quando acessou a contramão e atingiu a Doblo, onde estava Gabriel barros. Ele ficou presos as ferragens e morreu no local.