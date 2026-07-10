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Suspeito de importunação sexual é detido pela PRF dentro de ônibus em Igarassu

Homem teria praticado gestos de cunho sexual direcionados à vítima

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/07/2026 às 08:12

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O ônibus interestadual de passageiros parou na unidade da PRF de Igarassu/Divulgação/PRF

O ônibus interestadual de passageiros parou na unidade da PRF de Igarassu (Divulgação/PRF)

Um homem, de 51 anos, suspeito de cometer importunação sexual contra uma passageira de ônibus foi detido, na noite de quinta-feira (9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso foi registrado na BR 101, em Igarassu, no Grande Recife.

Por volta das 19h, um ônibus interestadual de passageiros parou na unidade da PRF de Igarassu, após o motorista receber a informação que uma das passageiras havia sido vítima de importunação sexual. A mulher relatou que durante o deslocamento pela rodovia, um dos passageiros colocou as mãos por dentro das próprias roupas e simulou atos de cunho sexual direcionados a ela.

Outra passageira presenciou a cena e confirmou a versão da vítima. As duas mulheres e o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, que irá investigar o caso e formalizar o flagrante.

Veja também:

importunação sexual , ônibus , prf
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