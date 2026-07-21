Motorista morre e três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo três veículos na BR-408, em Aliança
O acidente envolvendo três veículos aconteceu no início da noite desta segunda-feira (21), no km 37 da BR-408, em Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco
Publicado: 21/07/2026 às 09:24
Motorista morre e três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo caminhão e dois veículos na BR-408, em Aliança (Ascom/PRF)
Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no início da noite desta segunda-feira (21), no km 37 da BR-408, no município de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h42 e envolveu um caminhão, um veículo Doblo e uma caminhonete Strada.
Conforme informações repassadas pela PRF, a suspeita é de que o caminhão seguia no sentido Nazaré da Mata–Aliança quando acessou a contramão e atingiu a Doblo. Em seguida, a caminhonete Strada também foi atingida.
O condutor da Doblo morreu no local. Um passageiro deste veículo ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde.
Os ocupantes do Strada, o motorista e um passageiro, também ficaram feridos. As vítimas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e encaminhados para o hospital local.
Ainda segundo a PRF, o motorista e os dois ocupantes do caminhão não foram localizados na área do acidente quando a equipe policial chegou para atender a ocorrência.
A área foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo da vítima fatal foi encaminhada para o Instituto de Medicina Legal (IML).