PM erradica plantação com 200 pés de maconha e apreende 6,8 kg da droga no Sertão

Ação da Polícia Militar foi realizada em Santa Maria da Boa Vista, onde a plantação foi incinerada e parte do entorpecente encaminhada à delegacia para os procedimentos legais

Plantação com cerca de 200 pés de maconha foi incinerada (Divulgação/PMPE)

Durante uma ação realizada nesta segunda-feira (20), a Polícia Militar de Pernambuco erradicou uma plantação com cerca de 200 pés de maconha na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado.

Na operação, também foram apreendidos 6,8 kg da droga pronta para o consumo. A ação foi realizada por policiais da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), com o apoio do Serviço de Inteligência.

A plantação, localizada no Assentamento Brilhante, foi incinerada no local. Uma amostra da erva, juntamente com o entorpecente apreendido, foi encaminhada à Delegacia de Santa Maria da Boa Vista para a adoção das medidas legais.