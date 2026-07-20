Polícia Federal começa operação para proteger candidatos à presidência da República

Estrutura da PF tem orçamento estimado de R$ 95 milhões e vai mobilizar mais de 450 servidores, além de veículos blindados e kits de vistoria antibomba

Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (Valter Campanato/Agência Brasil)

A Polícia Federal começa nesta segunda-feira (20) uma operação para proteger os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. A estrutura mobilizará até 458 servidores e contará com veículos blindados, equipamentos antidrone e kits de vistoria antibomba, com orçamento estimado em R$ 95 milhões.

A proteção poderá ser iniciada após a homologação das candidaturas nas convenções partidárias e a solicitação formal pelas respectivas campanhas. Os nomes que, de fato, vão disputar o Palácio do Planalto só serão confirmados após as convenções partidárias que começam nesta segunda, com o registro de candidaturas seguindo até 15 de agosto.

A estrutura foi dimensionada para atender, simultaneamente, até dez candidaturas, com equipes especializadas atuando em todos os estados e com acompanhamento permanente das agendas de campanha. A corporação afirma que vai aplicar os mesmos critérios técnicos a todas as candidaturas, com o efetivo e os recursos definidos de forma individualizada conforme o nível de risco.