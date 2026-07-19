PM erradica 30 mil pés de maconha e apreende 43 kg da droga em Petrolina

Além da maconha, um aparelho celular também foi apreendido na noite deste sábado (18), na zona rural de Petrolina

Policiais militares do 5º BPM, durante a Operação Sentinela, planejaram e executaram uma ação conjunta (PMPE/divulgação)

Na noite deste sábado (18), policiais militares do 5º BPM erradicaram 30 mil pés de maconha e apreenderam 43 kg da droga na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A ação aconteceu durante a Operação Sentinela, após informações sobre a existência de um possível cultivo ilícito da droga na região.

Os policiais utilizaram um drone para sobrevoar a área indicada, possibilitando a localização e a confirmação de uma extensa plantação de maconha. Após a identificação da roça, o efetivo realizou diligências para identificar o responsável pelo cultivo ilícito.

Um aparelho celular também foi apreendido junto com a maconha, que já estava seca e triturada. O suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.