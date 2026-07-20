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Polícia desarticula rinha de galos e detém 52 pessoas em Timbaúba

Durante fiscalização, o Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu 50 galos, munições de calibre .40 e materiais utilizados nas disputas ilegais

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/07/2026 às 12:47

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A ação resultou na apreensão de 50 galos/Divulgação/PMPE

A ação resultou na apreensão de 50 galos (Divulgação/PMPE)

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) desarticulou uma rinha de galos que funcionava no Sítio Gravatá, em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização realizada neste domingo (19). No local, 52 pessoas foram detidas e conduzidas à delegacia, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por maus-tratos a animais.

A ação resultou na apreensão de 50 galos, 11 munições intactas de calibre .40 e diversos materiais utilizados na prática ilegal, como biqueiras, esporas artificiais, esparadrapos, luvas, pomadas, tesoura e uma serra usada para o corte das esporas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Goiana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

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maus-tratos , Rinha , timbaúba
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