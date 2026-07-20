Protesto nesta segunda-feira (20) fecha as BR's 116 e 428, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco
Etnias indígenas de Pernambuco e da Bahia protestam por não terem sido contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida
Publicado: 20/07/2026 às 08:36
A rodovia está interditada no sentido Salgueiro (Divulgação/PRF)
Um protesto realizado na manhã desta segunda-feira (20) interdita o km 82 da BR-116 e o km 0 da BR 428, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na rotatória do Trevo do Ibó.
Diversas etnias indígenas de Pernambuco e da Bahia participam da manifestação em protesto por não terem sido contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia 116 está interditada no sentido Salgueiro.
Já a BR 428 está fechada nos dois sentidos.
- Membros de organizada do Náutico protestam em frente ao CT e cobram a saída da comissão técnica
- Protesto de agricultores fecha a BR-428 na manhã desta sexta-feira (17), em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado
- Protesto fecha trecho da BR-101 em Goiana no sentido Paraíba nesta sexta-feira (10)