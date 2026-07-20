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Protesto nesta segunda-feira (20) fecha as BR's 116 e 428, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco

Etnias indígenas de Pernambuco e da Bahia protestam por não terem sido contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/07/2026 às 08:36

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A rodovia está interditada no sentido Salgueiro /Divulgação/PRF

A rodovia está interditada no sentido Salgueiro (Divulgação/PRF)

Um protesto realizado na manhã desta segunda-feira (20) interdita o km 82 da BR-116 e o km 0 da BR 428, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na rotatória do Trevo do Ibó.

Diversas etnias indígenas de Pernambuco e da Bahia participam da manifestação em protesto por não terem sido contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia 116 está interditada no sentido Salgueiro.

Já a BR 428 está fechada nos dois sentidos.

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Br-116 , Protesto , sertão
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