Protesto fecha trecho da BR-101 em Goiana no sentido Paraíba nesta sexta-feira (10)

Manifestantes bloquearam o km 7 da rodovia em protesto contra o fechamento de um retorno. Na Região Metropolitana do Recife, outro ato também provoca interdição

Mobilização seria devido ao fechamento de um retorno, localizado na BR-101, para a cidade de Goiana (Divulgação/PRF)

Mais um protesto é realizado na manhã desta sexta-feira (10). Desta vez, manifestantes bloqueam o km 7 da BR-101, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A via foi liberada às 8h50.

A rodovia está interditada no sentido João Pessoa. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco (PRF), a mobilização ocorre em protesto contra o fechamento de um retorno localizado em frente ao município.

Na Região Metropolitana do Recife, outro grupo também interdita, nesta sexta-feira (10), a Avenida Recife, na Zona Sul da capital, nos dois sentidos. Os manifestantes cobram o pagamento do auxílio-moradia destinado às famílias atingidas pelas chuvas.

Matéria em atualização*