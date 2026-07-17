Protesto de agricultores fecha a BR-428 na manhã desta sexta-feira (17), em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado

Rodovia está interditada nos dois sentidos. Manifestantes cobram a pavimentação da PE-571

Os manifestantes cobram do Governo de Pernambuco a pavimentação da PE-571 (Divulgação/PRF)

A BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco, está interditada nos dois sentidos na manhã desta sexta-feira (17). O bloqueio faz parte de um protesto realizado por agricultores da região.

Os manifestantes cobram do Governo de Pernambuco a pavimentação da PE-571. Em material enviado à imprensa, uma das lideranças da mobilização afirma que a rodovia estadual é uma estrada de terra que, durante o período de chuvas, fica intransitável.

"Quando chove, não conseguimos escoar nossas mercadorias, perdemos no preço dos produtos. É um sofrimento grande, e ninguém nos vê, ninguém nos enxerga", afirma o agricultor Mariano Caldas.

De acordo com o documento, a PE-571 tem 37 quilômetros de extensão e passa por 18 comunidades, entre elas três comunidades quilombolas.

A reportagem entrou em contato com assessoria de comunicação do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e aguarda um posicionamento sobre as reivindicações dos manifestantes.