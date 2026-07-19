Membros de organizada do Náutico protestam em frente ao CT e cobram a saída da comissão técnica

Principais alvos da manifestação ocorrida neste domingo (19) foram os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos; Timbu chega a oito jogos sem vencer na Série B

Protesto de membros de organizada do Náutico em frente ao CT Wilson Campos, domingo (19) (Reprodução/X/@renatorbarros)

Torcedores do Náutico, incluindo integrantes da principal torcida organizada do clube, realizaram um protesto cobrando mudanças no departamento de futebol. O ato ocorreu na manhã deste domingo (19), em frente ao CT Wilson Campos, na Guabiraba, período do treinamento da equipe.

O principal alvo das críticas foi a comissão técnica comandada por Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Com faixas, torcedores manifestaram insatisfação com a sequência de resultados negativos e exigiram a saída da dupla: "Fora, Hélio e seu projeto".

A Polícia Militar acompanhou a movimentação com uma viatura no local, mas não houve necessidade de intervenção, já que a manifestação ocorreu de forma pacífica, sem registros de confronto ou tumulto.

Esta não foi a primeira vez que a torcida alvirrubra foi ao Centro de Treinamento para cobrar mudanças. Em 21 de abril deste ano, integrantes da torcida organizada já haviam realizado um protesto semelhante em frente ao centro de treinamento, também direcionado à atual comissão técnica.

???????????? PROTESTO PELA SAÍDA DE HÉLIO E GUILHERME



Torcedores do Náutico (incluindo integrantes da uniformizada) realizam protesto em frente ao CT nesse momento. A manifestação é pacífica e está direcionada aos jogadores e aos treinadores/diretores Hélio e Guilherme dos Anjos. pic.twitter.com/oJehlNR2Rs — Renato Barros (@renatorbarros) July 19, 2026

Momento do Náutico

Com a sequência negativa ampliada nas últimas rodadas da Série B, a pressão sobre Hélio e Guilherme dos Anjos voltou a crescer.

O protesto acontece em meio ao pior momento do Timbu na temporada. A equipe acumula oito partidas consecutivas sem vencer e vem de derrota por 2 a 1 para o CRB, na última quinta-feira (16), em Maceió. O resultado aumentou a insatisfação da torcida e agravou o cenário vivido pelo clube na competição.

Depois de figurar entre os primeiros colocados e chegar a disputar posições no G6, o Náutico despencou na classificação. Atualmente, ocupa a 14ª colocação da Série B e está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Próximo jogo

Agora, o clube concentra as atenções no compromisso que encerra o primeiro turno da competição. O Náutico volta a campo nesta quarta-feira (22), quando recebe o Londrina, nos Aflitos, em um confronto considerado decisivo para tentar interromper a sequência sem vitórias e aliviar a pressão sobre a comissão técnica.