Audiência pública vai discutir projeto hídrico de R$ 1,1 bilhão para Suape e região

Entre as principais intervenções previstas estão a construção da Barragem Engenho Maranhão, em Ipojuca

Audiência pública marca mais uma etapa da consulta sobre o Sistema Produtor Engenho Maranhão (Foto: Divulgação)

A proposta de implantação do Sistema Produtor Engenho Maranhão, que pretende ampliar a segurança hídrica de Suape e melhorar o abastecimento de água para cerca de 310 mil moradores de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho, será discutida em audiência pública no próximo dia 27 de julho, às 14h.

O encontro acontecerá no Centro Administrativo de Suape, com transmissão ao vivo pelo canal da Compesa no YouTube, e integra a consulta pública do projeto, aberta até 6 de agosto para receber sugestões da população.

Entre as principais intervenções previstas estão a construção da Barragem Engenho Maranhão, em Ipojuca, a ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Suape, de 300 para 1.600 litros por segundo, além da implantação de novas adutoras, modernização da infraestrutura existente e integração com outros sistemas hídricos da região.

Orçado em mais de R$ 1,1 bilhão, o projeto será executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), apontada pela Compesa como um modelo inédito no Brasil para a construção de barragens.

Desse total, R$ 340 milhões serão destinados às obras de implantação, enquanto R$ 753 milhões financiarão a operação e a manutenção do sistema ao longo de 30 anos.

Segundo a Compesa, a iniciativa deverá aumentar a segurança do abastecimento de água para a região e contribuir para a redução dos impactos das cheias do rio Ipojuca.

Os documentos da consulta pública e o formulário para envio de contribuições estão disponíveis no site da companhia.