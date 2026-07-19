Inmet: sete municípios de Pernambuco estão com risco de chuva forte nesta segunda (20)

Segundo publicação do Inmet feita neste domingo (19), sete municípios da Mata Norte de Pernambuco estão com alerta de chuva com risco de ‘Perigo Potencial’

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou a previsão do tempo para Pernambuco nesta segunda-feira (20) e sete municípios da Zona da Mata Norte do estado estão com risco de ‘Perigo Potencial’ de chuva.

Conforme classificação do Inmet, ‘Perigo Potencial’, ou bandeira amarela, ocorre quando há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

A faixa amarela no mapa de previsão do Instituto pega boa parte do litoral do Rio Grande do Norte, toda a faixa de praia da Paraíba, alcançando pequeno trecho da Mata Norte pernambucana.

Confira os municípios que estão bandeira amarela do Inmet para esta segunda:

Condado



Goiana



Igarassu



Ilha de Itamaracá



Itambé



Itapissuma



Itaquitinga