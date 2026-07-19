Homem em situação de rua é morto a pauladas em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Vítima estava na área externa de uma lanchonete quando foi atacada a pauladas pelo agressor

Ataque aconteceu na Rua Barão de Souza Leão, em Boa Viagem (Google Street View/reprodução)

Um homem em situação de rua foi morto a pauladas na tarde do último sábado (18), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A vítima estava abrigada na área externa de uma lanchonete, localizada na Rua Barão de Souza Leão, quando foi atacada por outro homem.

Após atacar a vítima, o agressor deixou o local andando. Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar isolaram a área do crime para realização da perícia.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a vítima, encontrada sem vida, ainda não foi identificada. A corporação investiga o caso.