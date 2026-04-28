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Fechamento de praça com tapume expõe drama de pessoas em situação de rua no Recife

Após denúncias de ocupação por moradores de rua, Praça Jener de Souza é fechada e provoca mudanças na rotina e no fluxo da região

Cadu Silva

Publicado: 28/04/2026 às 15:21

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Fechamento de praça com tapume expõe drama de pessoas em situação de rua no Recife:

Fechamento de praça com tapume expõe drama de pessoas em situação de rua no Recife: "Agora eles ficam na calçada, sem nenhum apoio" (Foto: Rafael Vieira/DP)

O fechamento da Praça Jener de Souza, no bairro do Derby, área central do Recife, expõe a situação de pessoas em situação de rua nos espaços públicos da capital pernambucana.

Segundo comerciantes e moradores das redondezas, o isolamento da praça com tapumes tem relação com denúncias de que o local vinha sendo utilizado como moradia improvisada por pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Ainda de acordo com a comunidade, o fechamento do logradouro público, no fim de fevereiro, mudou a rotina de quem vive nas ruas e depende de assistência social.

Responsável por atender diariamente essa população, a Casa Vincular, ligada à Comunidade dos Viventes, aponta impactos provocados pelo isolamento da área.

Segundo uma representante da instituição, que preferiu não ter o nome divulgado, cerca de 100 pessoas são atendidas por dia, com oferta de café da manhã, banho, atendimentos psicológico, jurídico e médico, além de atividades socioeducativas.

“Antes, eles ficavam sentados nos bancos da praça esperando abrir. Agora, ficam na calçada, sem nenhum apoio. É mais um desconforto para quem já está em situação vulnerável”, afirma.

De acordo com a responsável pela entidade, o espaço da praça era utilizado como ponto de permanência por parte desse público.

“Já teve época de ter 30, 40 pessoas dormindo aqui”, relata. Com o fechamento, essas pessoas se dispersaram e passaram a ocupar outros pontos da região. “Eles se espalharam. Muitos agora ficam em outros lugares e vêm só no horário do atendimento”, diz.

A instituição também aponta falta de comunicação prévia sobre a medida. “A gente só viu quando começaram a cercar. Não houve explicação oficial”, afirma.

A presença de pessoas em situação de rua na praça vinha sendo registrada há anos e motivou denúncias que levaram ao fechamento do espaço. No entorno, trabalhadores e moradores relatam que a ocupação se intensificou ao longo do tempo.

O Diario ouviu pessoas que vivem e trabalham na área, mas ninguém quis ser identificado na reportagem, por medo de represálias. 

Uma comerciante que atua há 40 anos na área afirma que a situação se agravou nos últimos anos. “Antes, não tinha tanta gente em situação de rua. Isso piorou muito. Era briga todo dia, confusão, a gente chamava a polícia direto. Ficou muita bagunça aqui dentro”, diz.

Segundo ela, o espaço chegou a ser ocupado de forma contínua. “Armaram barracas, a polícia vinha, tirava, e depois armavam de novo. Ficou difícil”, relata.

Com o fechamento da praça, o impacto também foi sentido no comércio local. “Já estava fraco, mas depois que fecharam caiu 100%. O pessoal das clínicas vinha muito pra cá, agora não vem mais ninguém”, afirma.

Outros trabalhadores confirmam que a praça já não era mais utilizada como espaço de lazer. “Tinha muito morador de rua, não dava pra trazer criança. A praça estava sem condições”, relata uma trabalhadora que atua há cerca de um ano na região.

Ela também menciona episódios de conflito. “Os que já ficavam aqui, a gente conhecia. O problema eram os que vinham de fora. Aí começou a ter mais confusão”.

O que diz a prefeitura 

Procurada, a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) informou, por meio de nota,  que a instalação de tapumes na Praça Jener de Souza faz parte do planejamento para a realização de serviços de revitalização no espaço.

Segundo o órgão, a medida tem como objetivo viabilizar a execução das intervenções e garantir mais segurança durante a realização das ações.

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Moradores de rua , Praça , Recife
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