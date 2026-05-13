MPPE investiga mãe por agressão de chicote, privação de beber água e ir ao banheiro contra a filha, em Petrolina

A investigação foi iniciada após denúncia do Conselho Tutelar de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na qual afirmava que a adolescente era submetida pela mãe a "castigos imoderados", como agressões com chicote, chutes no olho e privação de beber água e ir ao banheiro

A investigação foi instaurada pela 1º Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania de Petrolina (Foto: Reprodução / Google Street View)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um Procedimento Administrativo de interesses individuais indisponíveis para investigar um caso de uma adolescente que estava sofrendo castigos físicos praticados pela mãe, que incluía agressões com chicote, chutes no olho e privação de necessidades básicas, como beber água e ir ao banheiro.

O Procedimento Administrativo, instaurado nesta terça-feira (12), é proveniente de uma denúncia do Conselho Tutelar de Petrolina, feita em janeiro deste ano, que afirmava que a adolescente passava pelos “castigos imoderados”.

Segundo o MPPE, a adolescente foi colocada sob os cuidados do avô materno, como medida protetiva de urgência, e encaminhada para acompanhamento especializado junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município.

A conversão da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo de interesses individuais indisponíveis, que foi assinada pela Promotora de Justiça, Tanusia Santana da Silva, se deu por conta que a denúncia atingiu a sua data limite no dia 14 de abril, sem ter “o devido equacionamento da demanda”.

O MPPE ainda destacou que o CREAS de Petrolina ainda não deu retorno com relação ao relatório de atendimento e às providências adotadas em favor da adolescente.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Petrolina para saber informações sobre a situação do relatório de atendimento e das providências adotadas em relação a adolescente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

O espaço segue aberto para atualização.