Programa Alerta Celular ultrapassa 1 milhão de aparelhos cadastrados e já contribuiu para a recuperação de cerca de 90 mil celulares desde 2017.

Roubos e furtos de celulares têm queda de 31,4%, segundo a SDS (Foto: Secom/SDS)

Os roubos e furtos de celulares caíram 31,4% em Pernambuco no primeiro semestre deste ano, segundo dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), da Secretaria de Defesa Social (SDS).

De acordo com a pasta, o resultado está relacionado às ações de combate aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), entre elas o Programa Alerta Celular, que auxilia na recuperação de aparelhos roubados e furtados.

Segundo a SDS, o sistema ultrapassou a marca de 1 milhão de celulares cadastrados, com uma média de quase 310 novos registros por dia.

Apenas nos seis primeiros meses deste ano, 43.716 aparelhos foram incluídos na base de dados. Em 2025, foram registrados 106.168 cadastros; em 2024, 111.081; e, em 2023, 129.687.

Desde a criação do programa, em 2017, cerca de 90 mil celulares foram recuperados pelas forças de segurança em Pernambuco.

Entre janeiro e junho deste ano, 2.967 aparelhos foram devolvidos aos proprietários. Em todo o ano de 2025, esse número chegou a 9.116 recuperações.

Durante as abordagens policiais, o número de identificação do aparelho (IMEI) é consultado para verificar se há registro de roubo ou furto. Desde o início do programa, segundo a SDS, mais de 1,7 milhão de consultas já foram realizadas.

O cadastro no Alerta Celular é gratuito e pode ser feito pela internet. O usuário deve acessar a página: www.alertacelular.sds.pe.gov.br. e informar os dados pessoais e do aparelho, incluindo o IMEI, que pode ser encontrado na caixa do celular, na nota fiscal ou ao digitar *#06# no aparelho.

Caso o celular seja roubado ou furtado, o proprietário deve acessar o sistema para ativar o alerta e registrar um boletim de ocorrência, presencialmente ou por meio da Delegacia pela Internet, em até 48 horas.

Se o aparelho for localizado durante uma abordagem, ele é apreendido, e a Polícia Civil entra em contato com o proprietário para providenciar a devolução.