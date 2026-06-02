O arrombamento da loja ocorreu na noite de domingo (31), em um estabelecimento comercial no Caruaru Shopping, no bairro de Indianópolis, no Agreste de Pernambuco; prejuízo estimado ultrapassa R$ 60 mil

Três mulheres arrombam quiosque e roubam 33 aparelhos celulares em shopping de Caruaru, no Agreste (Reprodução/Adielson Galvão)

Três mulheres arrombaram um quiosque de venda de celulares e furtaram 33 aparelhos celulares no Caruaru Shopping, no bairro de Indianópolis, no Agreste de Pernambuco. O prejuízo, segundo funcionarias da loja, foi estimado em mais de R$ 60 mil.

O crime aconteceu na noite do domingo (31). As suspeitas foram identificadas como Jéssica Medeiros da Silva, de 33 anos, e Marilene Vieira do Nascimento, de 36 anos. Uma terceira envolvida ainda está sendo identificada pela Polícia Civil.

De acordo com a funcionária do estabelecimento, o arrombamento só foi descoberto na manhã desta segunda-feira (1º), quando a equipe chegou para iniciar o expediente. O cadeado e outros equipamentos de segurança haviam sido violados, permitindo a entrada das criminosas no quiosque.

Imagens do sistema de monitoramento mostram que a ação ocorreu por volta das 21h20, cerca de 20 minutos após o encerramento das atividades do quiosque.

A funcionária afirmou que o local contava com cadeados e cabos de aço para proteger os aparelhos, mas os equipamentos de segurança não impediram a ação das suspeitas. Segundo ela, a rapidez com que o crime foi cometido levanta a suspeita de que as mulheres já observavam a rotina do quiosque antes do furto.

Durante o registro da ocorrência, a empresa apresentou à polícia os números de identificação de todos os aparelhos, o que poderá auxiliar na localização dos produtos.

Ainda segundo a representante do estabelecimento, as imagens captadas pelas câmeras de segurança permitiram identificar duas das suspeitas. Ela informou que uma delas possui antecedentes por crimes patrimoniais praticados em centros de compras de outro estado.

O quiosque funciona no Caruaru Shopping há um ano e um mês e, segundo os proprietários, esta foi a primeira vez que o estabelecimento foi alvo de criminosos.

O caso registrado como furto em estabelecimento comercial ou de serviços está sob a responsabilidade da 90ª Delegacia de Caruaru.

"As investigações seguem em andamento", informou a Polícia Civil de Pernambuco.