Nossa Senhora do Carmo: confira o funcionamento do comércio do Recife e dos shoppings neste feriado

De acordo com a CDL Recife, o comércio do Centro da capital pernambucana ficará fechado nesta quinta (16), dia de Nossa Senhora do Carmo; shoppings funcionarão em horário especial

A Virgem do Carmo foi declarada como Padroeira Secundária do Recife em 1909, pelo o Papa Pio X. Em virtude disso, o dia 16 de julho é considerado feriado municipal na cidade. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Em virtude do feriado de Nossa Senhora do Carmo, o comércio do Centro do Recife ficará fechado na quinta-feira (16), dia em que os recifenses celebram a festa da padroeira da capital pernambucana.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (14) pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).

Ainda segundo os representantes do comércio do Centro do Recife, os shopping centers funcionarão com horário especial na quinta (16).

A Virgem do Carmo foi declarada como Padroeira Secundária do Recife em 1909, pelo o Papa Pio X. Em virtude disso, o dia 16 de julho é considerado feriado municipal na cidade.

Este ano, a celebração tem como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração" e o lema "Exulto de alegria no Senhor, pois Ele me revestiu com vestes de salvação".

Segundo a Igreja, 2026 marca um duplo jubileu. Um deles celebra os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. O outro lembra os 775 anos da tradição da entrega do escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock.

Funcionamento do comércio do centro do Recife

Centro e bairros: fechado

Funcionamento dos shoppings

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h



Shopping Tacaruna - das 12h às 21h



Plaza Shopping - das 12h às 21h



Shopping ETC - das 12h às 18h



Shopping de Afogados - das 9h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h

Paulista

Paulista North Way Shopping – das 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - das 10h às 22h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 9h às 21h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Esquema de ônibus para a Festa de Nossa Senhora do Carmo

Com a interdição da pista principal da Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo, diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) tiveram seus itinerários alterados para manter a operação durante o período de interdição.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), as mudanças permanecerão enquanto durar o bloqueio da via, e equipes de fiscalização seguem acompanhando a operação para orientar motoristas e usuários do transporte público.

O Grande Recife recomenda que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos aos desvios e às informações divulgadas pelos canais oficiais do consórcio e da CTTU.

Para conferir quais linhas tiveram o itinerário alterado, basta acessar o site do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).

