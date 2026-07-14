Mulher é morta a tiros dentro de casa e outras duas pessoas ficam feridas em São Bento do Una

O ataque a tiros ocorreu na noite de segunda-feira (13), no bairro dos Terreiros, em São Bento do Una, no Agreste de pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a uma residência na noite desta segunda-feira (13), no bairro dos Terreiros, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Rosana Leandro Gomes. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de São Bento do Una, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, Rosana estava na residência acompanhada de outras duas pessoas quando dois homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o grupo.

Além de Rosana, Cláudio da Silva Oliveira, de 21 anos, foi baleado. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi transferido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. Segundo informações iniciais, o estado de saúde dele é estável.

A terceira vítima, Janaina Patrícia da Silva, de 49 anos, também foi atingida durante o ataque. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada.

Ainda segundo a polícia, o pai de Cláudio também estava na residência no momento da invasão. Testemunhas relataram que ele se fingiu de morto para escapar dos disparos e, ao perceber que os criminosos haviam ficado sem munição, entrou em luta corporal com um dos suspeitos.

Após a reação, a dupla fugiu a pé, abandonando a motocicleta utilizada na ação.

Policiais militares isolaram a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo de Rosana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio. O caso é investigado pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime", informou a corporação.