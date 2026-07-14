Chuvas atingem Nordeste, Norte e pontos isolados do Centro-Oeste

No Nordeste, chuvas serão intensas no Ceará, Piauí e Maranhão. Em Pernambuco, há previsão de ventos fortes na quarta (15)

Chuvas serão causadas pela ação de um sistema de baixa pressão sobre o Oceano Atlântico (Roberto Zacarias/Secom/SC)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, nestas terça (14) e quarta-feira (15), a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o Oceano Atlântico causa um sistema frontal que favorece a ocorrência de chuva desde o litoral sul da Bahia até o estado de Alagoas.

Amanhã, as precipitações ganham intensidade no Nordeste, e abrangem também os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Na Região Norte, a chuva concentra-se principalmente no Amazonas, Roraima e Pará, enquanto nos demais estados ocorre de forma isolada.

No Centro-Oeste há possibilidade de chuva isolada no Distrito Federal hoje, e no extremo norte de Mato Grosso na quarta-feira. Nas demais áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o tempo permanece estável, com previsão de geada na Região Sul hoje, enquanto no sul de Minas Gerais e na região de Campos do Jordão, em São Paulo, a geada pode ocorrer tanto na terça-feira quanto na quarta-feira.

Nordeste

Na terça-feira (14), um sistema frontal sobre o Atlântico favorece chuvas isoladas no litoral Sul da Bahia e na região metropolitana de Salvador. Além disso, o calor associado aos efeitos locais provoca pancadas fracas e isoladas no interior do Ceará, Piauí e Maranhão. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme.

Segundo o Inmet, na quarta-feira (15), as chuvas ganham intensidade entre o Centro-Norte e o Leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Piauí e Maranhão, estimuladas pela passagem do sistema frontal pelo Oceano Atlântico.

Nos demais estados do Nordeste, a chuva ocorre de forma isolada. No litoral sul da Bahia, entre Itacaré e Porto Seguro, há aviso de risco potencial para ventos costeiros hoje.

Na quarta-feira (15), o vento ganha intensidade sobre parte do Nordeste, com aviso de risco potencial para ventania entre o centro-leste da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Sul do Ceará, Sul da Paraíba e divisa entre Piauí e Pernambuco.

As temperaturas mínimas ficam em torno de 15 graus Celsius (°C) em regiões de serra da Bahia e as máximas em torno de 35°C no Sertão do Nordeste.

Norte

Na terça-feira (14), há previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas em Roraima, Amazonas e Pará. No Acre, Rondônia e Tocantins predomina o tempo firme, enquanto nas demais áreas da região podem ocorrer apenas chuvas fracas e isoladas.

Amanhã, as precipitações concentram-se principalmente no Amazonas e Pará, mantendo-se bastante isoladas nos demais estados, incluindo o norte de Tocantins.

Em relação às temperaturas, as mínimas ficam em torno de 20°C no sul da região Norte e máximas em torno de 32°C em toda região.

Centro-Oeste

Esta terça-feira terá predomínio de tempo estável na região Centro-Oeste. No entanto, a presença do sistema frontal no Oceano Atlântico pode favorecer o aumento da nebulosidade na região, e ocasionar chuvas bem isoladas e em geral fracas no Distrito Federal e em Goiás.

Na quarta-feira (15), a possibilidade de chuva isolada ocorre principalmente no extremo norte de Mato Grosso. Nas demais áreas do centro-oeste, o tempo fica firme, mas com variação de nebulosidade.

Haverá amanhecer frio no Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, com temperaturas mínimas em torno de 10°C na terça-feira e 12°C na quarta-feira. As máximas ficam elevadas no norte da região, em torno de 34°C em Mato Grosso e Goiás.

Destaca-se, ainda, aviso de risco potencial para baixa umidade na terça-feira (14) no leste de Mato Grosso do Sul, incluindo a região de Três Lagoas, e no sul de Goiás, abrangendo Jataí, Rio Verde, Caldas Novas e Itumbiara. Nestas áreas os valores de umidade ficam entre 20% e 30% durante a tarde.