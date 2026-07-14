Recém-nascida é transportada de helicóptero entre Palmares e Recife

Bebê, de 1 mês e 23 dias, foi transportada de helicóptero (Foto: Divulgação/PRF)

Uma recém-nascida, de 1 mês e 23 dias, que estava com um quadro grave de bronquiolite viral foi transportada de helicóptero, na segunda-feira (13), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife. A bebê estava internada no Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, e seguiu para receber atendimento especializado no Recife.

Por volta das 15h30, a central de regulação do SAMU acionou a equipe aeromédica, após receber informações do estado de saúde da recém-nascida. Ao chegar em Palmares, os profissionais de saúde prepararam a bebê para embarcar na aeronave, que possui equipamentos específicos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 24 minutos, a bebê seguiu de helicóptero entre Palmares e Recife, um percurso que levaria cerca de duas horas se fosse realizado por via terrestre.

Após a aeronave pousar na capital, a recém-nascida seguiu de ambulância até o Hospital Otávio de Freitas, onde foi recebida pela equipe médica para continuar o tratamento.

