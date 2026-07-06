Começa nesta segunda (6) a programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo no Recife

A partir das 9h, será realizada uma missa solene, seguida do tradicional hasteamento da bandeira. A programação segue até o dia 16 de julho

Tema da festa: "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração" (Rafael Vieira)

A 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo inicia sua programação nesta segunda-feira (6), a partir das 9h, com a Missa Solene, presidida por Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió. Em seguida, será realizado o tradicional hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo, no Pátio do Carmo.

Ainda no primeiro dia, serão realizadas a recitação do Terço Mariano, a Hora Santa Eucarística, a missa votiva com imposição do Escapulário, a missa festiva em ação de graças pelos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife e a primeira Novena Solene da festa.

O tema deste ano é "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração", e o lema é "Exulto de alegria no Senhor, pois Ele me revestiu com vestes de salvação".

A programação deste ano conta com mais momentos de oração, atividades culturais e a tradicional procissão da padroeira pelas ruas da capital. A celebração contempla, ainda, os jubileus do Escapulário e dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Entre os dias 7 e 14 de julho, a Basílica do Carmo receberá celebrações diárias às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h, além da recitação do Terço Mariano, às 11h, da Hora Santa Eucarística, às 14h, e da Novena Solene, sempre às 18h.

A partir do dia 12, parte das missas também será celebrada no Claustro do Convento. Na quarta-feira (15), véspera da solenidade, as celebrações serão intensificadas, com missas realizadas de hora em hora na Basílica e no Claustro.

Trânsito

A Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, está interditada desde a última quarta-feira (1º), por determinação da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A interdição ocorre em razão da Festa de Nossa Senhora do Carmo e altera, também, o itinerário de diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), equipes de fiscalização acompanharão a operação para orientar motoristas e usuários do sistema.