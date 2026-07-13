Tia impede tentativa de sequestro de recém-nascida em maternidade no Piauí

Polícia encontrou um quarto preparado para um bebê na casa da suspeita, que permaneceu em silêncio durante o depoimento

Mulher é presa por suspeita de tentar sequestrar bebê dentro de maternidade (Reprodução/TV Globo)

Uma técnica de enfermagem foi presa preventivamente por suspeita de tentar sequestrar uma recém-nascida dentro da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI). A ação foi interrompida pela tia da bebê, que desconfiou da atitude da funcionária e conseguiu impedir que a criança fosse levada.

O caso aconteceu na última segunda-feira (6). Segundo o Fantástico, da TV Globo, a investigada trabalhava na maternidade havia cerca de dois anos, mas estava de folga no dia da ocorrência. Imagens de câmeras de segurança mostram que, por volta das 13h40, Auricélia Rocha deixou um corredor da unidade com a bebê após informar à mãe, de 14 anos, que levaria a criança para exames de rotina, incluindo o teste do pezinho.

Desconfiada, a tia decidiu acompanhar a movimentação. Ao perceber que a técnica saiu de uma sala carregando apenas uma bolsa preta e entrou em um banheiro, resolveu segui-la.

Minutos depois, Daniela abordou a funcionária, abriu a bolsa e encontrou a sobrinha dentro dela. Em seguida, pegou a bebê e saiu correndo e pedindo ajuda.

Segundo o delegado-geral Luccy Keiko, o caso é investigado como tentativa de sequestro. Como o crime não foi comunicado a tempo, não houve prisão em flagrante, mas a Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita.

Na casa de Auricélia, a Polícia Civil encontrou um quarto preparado para um bebê, com berço, banheira, roupas e fraldas. De acordo com as investigações, familiares acreditavam que ela estava grávida, embora não existissem exames que comprovassem a gestação.

Em depoimento, a técnica de enfermagem permaneceu em silêncio. Já a defesa informou que ela foi diagnosticada com sintomas de esquizofrenia, fazia uso de medicamentos psiquiátricos e apresenta comprometimento para compreender a gravidade dos fatos investigados. Com informações do portal Metrópoles.