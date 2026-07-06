Menino atacado por tubarão em Piedade recebe alta e garante prótese com ajuda de vaquinha

Criança de 11 anos deixou o hospital nesta segunda-feira (6). Avô relata emoção da alta e confirma que recursos para a prótese já foram arrecadados

Placas avisam sobre áreas sujeitas a ataques de tubarão no litoral pernambucano (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após mais de um mês de internação e uma sequência de cirurgias, o menino de 11 anos que teve a perna esquerda amputada após ser atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (6). A saída foi marcada por uma homenagem da equipe médica e de enfermagem. O menino já conseguiu garantir a futura prótese por meio de uma campanha de arrecadação promovida pela família.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o avô do menino, Manoel Genésio, contou que o neto deixou o hospital fora de perigo e emocionou funcionários e familiares durante a despedida.

“Fizeram uma comemoração, toda a enfermagem. Foi uma estadia meio longa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A cirurgia da perna tá bem, da mão também. Tá tudo nos conformes, sem infecções. Tudo certo. Por isso que ele recebeu alta”, afirmou.

Segundo ele, o menino precisou deixar a unidade em uma cadeira de rodas porque ainda não pode utilizar muletas devido à recuperação da mão esquerda, também ferida durante o ataque. “A mão dele não permite ainda ele usar muleta, porque vai ter que ter o apoio da mão para sustentar o corpo”, explicou.

Ele acrescentou que o garoto precisará passar por fisioterapia devido aos danos nos tendões da mão. Segundo Manoel, ainda não é possível afirmar se a lesão foi causada diretamente pela mordida do tubarão ou pelo impacto enquanto tentava escapar do animal.

Emoção na saída do hospital

A alta hospitalar foi acompanhada de muita emoção. De acordo com o avô, os pais do menino, embora separados, permaneceram unidos durante toda a internação. “Eles ficaram muito emotivos. Muito tempo ali dentro. Eles realmente vestiram a camisa. Ficaram todo tempo lá dentro, um revezando com o outro. Têm um filho em comum e amam o filho.”

A equipe do hospital também preparou uma despedida especial para a criança. Apesar do longo período internado, o menino já demonstra vontade de retomar a rotina. “Quando eu vim trazendo ele, ele queria passar na escola. Mas os meninos estão todos em férias", conta Manoel.

A vaquinha virtual criada para custear a prótese da perna atingiu o valor necessário, garantindo que o menino possa iniciar, no momento adequado, o processo de adaptação ao novo equipamento durante a reabilitação. A prótese já foi encomendada, segundo o avô do garoto.

A família também mudou de residência para oferecer melhores condições de acessibilidade para acompanhar o tratamento e facilitar a rotina da criança. Na nova casa, o menino foi recebido com uma festa feita por familiares.

O ataque

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O menino foi atacado por um tubarão na tarde de 31 de maio, na Praia de Piedade. Ele sofreu graves ferimentos na perna e na mão esquerda e foi socorrido por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, sendo inicialmente levado ao Hospital da Aeronáutica e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia que resultou na amputação da perna esquerda.

Após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi transferido para o Hospital Unimed Recife, por solicitação da família, em razão da cobertura do plano de saúde, permanecendo internado até receber alta nesta segunda-feira.

O caso foi o 83º incidente com tubarão registrado em Pernambuco desde 1992, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit). A Praia de Piedade concentra 24 desses registros, o maior número do Estado.

Após os recentes ataques no litoral pernambucano, o Governo de Pernambuco retomou o monitoramento de tubarões na costa, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o comportamento das espécies e subsidiar ações de prevenção de novos incidentes.