Menina de 8 anos morre no Recife após sofrer queimaduras em restaurante

Valentina Nogueira sofreu queimaduras em mais de 60% do corpo em um acidente com um equipamento de aquecimento de alimentos

Menina estava internada no Hospital da Restauração, no Recife (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Após 16 dias internada, Valentina Nogueira, de 8 anos, morreu na manhã deste sábado (11), no Hospital da Restauração (HR), no Recife, em decorrência das queimaduras sofridas em um acidente ocorrido no mês de junho. Ela era moradora do município de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Segundo as informações apuradas, um curto-circuito em uma ilha de rechaud, equipamento utilizado para manter alimentos aquecidos em restaurantes, teria provocado uma pane elétrica, fazendo com que o aparelho lançasse chamas e atingisse a menina, que passava pelo local.

Valentina sofreu queimaduras em mais de 60% do corpo, principalmente no rosto e na região do abdômen. Inicialmente, ela foi socorrida para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração, referência no tratamento de queimados.

Durante a internação, a mãe da menina utilizava as redes sociais para atualizar familiares e amigos sobre o estado de saúde da filha e pedir orações. Em uma das publicações, escreveu: "Vamos intensificar as orações. Valentina segue evoluindo. Vamos rezar para que essa fase de UTI passe e que ela só precise cuidar das queimaduras."

Após a confirmação da morte, na manhã deste sábaddo (11), a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Hoje o meu coração está profundamente entristecido. Recebi com muita dor a notícia da partida da nossa pequena Valentina Nogueira, de apenas 8 anos. Como mãe, não encontro palavras para expressar um momento tão difícil como este. Como amiga dessa família tão querida, uno-me à dor de todos vocês", escreveu.