Menina de 11 anos morre após ser picada três vezes por escorpião

Caso ocorreu em região próxima à Brasília, mas família da menina tem origem em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco

Valentina estava internada há 23 dias na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília (Reprodução)

A menina Valentina Nobre de Lima, de 11 anos, morreu, na noite do último domingo (5), após 23 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, por conta da picada de um escorpião. Ela foi picada dentro de casa, no Riacho Fundo I, Região Administrativa do Distrito Federal, próximo de Brasília. Apesar de residir no Distrito Federal, a família tem origem em Afogados da Ingazeira, no Sertão pernambucano.

No dia 12 de junho, enquanto se arrumava para ir à escola, ela foi picada três vezes ao calçar o tênis. O animal estava escondido no calçado e, por conta da dor da picada, Valentina demorou a retirar o pé de dentro do sapato.

Inicialmente, a família procurou ajuda do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, informou que a vítima foi levada por duas mulheres ao 6º Grupamento de Bombeiro Militar, núcleo Bandeirante, mas, por falta de viaturas que estavam atendendo outras ocorrências, a unidade não pode realizar o socorro.

Com isso, a criança foi levada para o Hospital Regional do Guará, unidade de saúde mais próxima do local, onde recebeu o soro contra o veneno do escorpião. Sem melhora e diante da necessidade de ser transferida para uma UTI, Valentina foi levada ao Hospital Santa Lúcia. Ela chegou a sofrer três paradas cardíacas durante o internamento, sendo uma delas de 40 minutos.

“Embora a dor da saudade seja imensa, seguimos confiando que Deus realizou Sua boa e perfeita obra. Somos gratos pela vida da Valentina, pelo amor que ela compartilhou e pelas lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que o Senhor nos conceda forças, consolo e esperança para atravessar este momento”, escreveu Izabela Nobre, irmã da menina, nas redes sociais.

