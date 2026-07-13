Mais de 12 quilos de crack são apreendidos em compartimento oculto de carro em São Caetano

A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O compartimento oculto era acionado por um dispositivo eletrônico instalado no veículo

Droga foi encontrada dentro de um veículo (Divulgação/PRF)

Um casal que transportava 12,8 quilos de crack foi detido na noite de domingo (12) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga estava escondida em um compartimento oculto no painel de um carro abordado na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

Os policiais realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram o veículo, ocupado por um homem de 27 anos e uma mulher de 22. Ao se aproximarem do automóvel, os agentes sentiram um odor característico de entorpecente e identificaram contradições nas informações prestadas pelo casal.

Durante a vistoria, os policiais localizaram um dispositivo eletrônico instalado no painel, que dava acesso ao compartimento oculto. Após o acionamento do mecanismo, foram encontrados dez tabletes de uma substância com características de crack, totalizando 12,8 quilos da droga.

O motorista e a passageira foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. Eles poderão responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de reclusão.