Foragido da Justiça tenta se passar pelo irmão e é detido pela PRF em Abreu e Lima

Além do mandado de prisão, ele poderá responder por falsa identidade, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

Carro havia sido roubado no dia 22 de junho deste ano, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife (Divulgação/PRF)

Um homem procurado pela Justiça por porte ilegal de arma foi detido, na terça-feira (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Durante a fiscalização, o foragido tentou se passar pelo irmão para enganar os policiais.

Na abordagem, o motorista informou que estava sem documentos, mas forneceu um nome e uma filiação. Ao verificarem o veículo, os policiais encontraram um cartão em nome de outra pessoa. Após consulta aos sistemas, constataram que havia um mandado de prisão expedido, em abril de 2025, pela Vara de Execuções das Penas em Meio Aberto do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) contra o titular do cartão.

Em seguida, o homem admitiu que havia informado o nome do irmão. Durante a vistoria no veículo, a equipe descobriu que o automóvel havia sido roubado no dia 22 de junho deste ano, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

O condutor informou que buscou o carro em João Pessoa e que pretendia comprá-lo de um conhecido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, onde também foi constatado que o celular que portava possuía registro de furto.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem poderá responder pelos crimes de falsa identidade, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

*Com informações da PRF