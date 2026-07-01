PRF prende suspeito de integrar facção criminosa do litoral sul de Pernambuco

Durante ação na BR-104, em Caruaru, agentes de PRF prenderam suspeito de integrar facção criminosa do litoral sul de Pernambuco, com passagem pela polícia por tráfico de drogas

PRF prendeu suspeitos durante ronda na BR-104, em Caruaru (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta terça-feira (30), um suspeito de integrar facção do litoral sul de Pernambuco, com passagem pela polícia por tráfico de drogas. Um outro homem, foragido da Justiça, procurado por homicídio, associação criminosa e lavagem de dinheiro, conseguiu escapar.

A acão ocorreu em Caruaru, Agreste de Pernambuco, quando os agentes faziam uma ronda na BR-104. Eles receberam uma informação de que um T-Cross e um Mobi estariam realizando manobras perigosas na rodovia. O ocupante de um dos veículos estaria armado.

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Após realizar buscas na região, a equipe da PRF localizou os dois carros em frente a um restaurante. Em consulta, os policiais descobriram que o T-Cross tinha registro de roubo em 20 de julho de 2025, no Recife, e que o Mobi possuía sinais de adulteração.

Durante a abordagem, um dos homens conseguiu fugir por uma mata. Mas chegou a ser identificado. Ele possui mandado de prisão em aberto por homicídios, além de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os outros dois suspeitos foram detidos. Um deles era procurado desde outubro do ano passado, a partir de um mandado expedido pela 12ª Vara Criminal da Capital, do TJPE. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa no litoral sul de Pernambuco.

Os homens foram encaminhados junto com os veículos à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru.