Abertas as inscrições gratuitas para o REC'n'Play 2026

Festival de tecnologia e inovação será realizado de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife, com o tema "O Futuro Nasce Aqui"

Este ano, o REC'n'Play ampliará a oferta de oficinas, laboratórios e outras atividades interativas (Crédito: Lorena Valentin)

Estão abertas as inscrições gratuitas para o REC'n'Play, maior festival de tecnologia e inovação do Brasil. A 8ª edição será realizada de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife, com o tema "O Futuro Nasce Aqui".

Neste ano, o evento terá uma proposta ainda mais interativa, ampliando a oferta de oficinas, laboratórios e outras atividades "mão na massa", incentivando a participação do público em experiências de aprendizado, inovação, cultura, negócios e tecnologia. As inscrições podem ser feitas pelo site recnplay.pe.

O tema "O Futuro Nasce Aqui", parte da ideia de que o Recife e Pernambuco são territórios onde as ideias surgem e ganham o mundo. Um lugar onde o maracatu encontra o rock, o cinema brasileiro se reinventa e a inovação transforma o centro histórico em um polo de criatividade. A proposta reforça a vocação da cidade como espaço onde ideias nascem, se renovam e impulsionam pessoas, negócios e cidades.

Entre as principais novidades desta edição está a ampliação da ocupação urbana do festival, que passa a integrar a Rua da Moeda ao circuito de atividades, fortalecendo um dos principais polos de convivência e vida noturna da cidade.

A programação também contará com um cinema de rua, criando um novo espaço de encontro entre cultura e inovação, além de uma nova configuração para a Arena de Negócios, que será realizada no recém-inaugurado NERD – Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital. A mudança amplia as oportunidades de conexão entre startups, empresas, investidores, instituições e empreendedores.

Ao longo dos quatro dias, o REC'n'Play reunirá centenas de atividades distribuídas pelo Bairro do Recife, organizadas em quatro eixos temáticos: Tecnologia, Negócios, Economia Criativa e Cidades.

O festival é realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com comunicação desenvolvida pela Ampla.

Chamada aberta

Pela primeira vez, o REC'n'Play abre uma chamada pública para que qualquer pessoa, empresa ou coletivo possa propor atividades para a programação, como oficinas, debates, rodas de conversa e experiências. As inscrições podem ser feitas por meio do site recnplay.pe/programacao.