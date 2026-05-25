Embarque Digital abre 250 vagas gratuitas para cursos de tecnologia

Inscrições seguem até o dia 19 de junho. São ofertadas 250 vagas gratuitas para cursos na área de Tecnologia da Informação (TI), com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026, segundo a Prefeitura do Recife

Pessoa digitando em um computador. (Foto: Cytonn Photography/Unsplash)

O Embarque Digital, programa de formação superior tecnológica realizado entre a Prefeitura do Recife e o Porto Digital, está com 250 vagas gratuitas abertas para graduações em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

O processo seletivo faz parte da 11ª edição do projeto e utilizará como critério de classificação a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerando as edições de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025.

Os cursos estão disponíveis nos turnos da manhã e da noite, conforme informações da gestão municipal. O processo seletivo faz parte da 11ª edição do projeto, com previsão de ingresso para o segundo semestre de 2026.

Como participar?

Para participar, é necessário residir no Recife, ter cursado todo o ensino médio em escola pública brasileira e atender aos critérios previstos no edital.

Inscrição

Segundo a Prefeitura do Recife, as inscrições seguem até o dia 19 de junho, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do programa.

A gestão destacou, ainda, a implementação de um ambiente individualizado de inscrição, integrado ao Conecta Recife. Os candidatos terão acesso a uma área própria na plataforma, utilizando login pessoal para realizar inscrição vinculada ao CPF e acompanhar as etapas do processo seletivo.

Informações e documentos poderão ser consultados, revisados e editados durante todo o período de inscrições. A mudança, de acordo com a prefeitura, “pretende reduzir erros de preenchimento, inconsistências documentais e retrabalho durante a etapa de avaliação”.

