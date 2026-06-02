Porto Digital abre 60 vagas gratuitas para formação na área de tecnologia

Porto Digital, no Bairro do Recife (Maria Eduarda Bione/Acervo DP)

O Porto Digital está com inscrições abertas para a nova edição do Programa de Academias. As vagas disponíveis são em dois cursos nas áreas de SAP e Service Now, que possuem alta demanda no mercado de tecnologia. A iniciativa acontece em parceria com as empresas Accenture, Capgemini, Deloitte, EY, Extreme Digital e NTT DATA.



As inscrições, disponíveis em um formulário online, vão até o dia 4 de junho. Serão ofertadas 60 vagas, sendo 30 para SAP SD (Vendas e Distribuição) e 30 para Service Now.

De acordo com a programação do Porto Digital, as aulas começam no dia 29 de junho, de forma presencial. Para a turma de Service Now, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Já para a turma SAP, o horário é das 18h30 às 21h30. Os encontros irão ocorrer na sede do Porto Digital (Av. Cais do Apolo, 222, Bairro do Recife) ou em outro local indicado pela instituição

Segundo o Porto Digital, o objetivo do curso é impulsionar a formação de profissionais qualificados e contribuir com o crescimento do setor de tecnologia em Pernambuco. Os aprovados na formação também participarão de dinâmicas com o setor de empregabilidade das empresas parceiras.

Quem pode participar?

As capacitações são voltadas para pessoas em transição de carreira ou que tenham familiaridade com o setor de tecnologia. Para participar, os candidatos devem ter ensino superior completo ou estar nos anos finais de graduação em cursos como administração, contábil, tecnologia da informação, logística, física, estatística, engenharias, matemática ou áreas correlatas.

Entre os requisitos para se inscrever, habilidades como domínio básico de informática, pacote Office, habilidade de comunicação verbal e escrita, habilidade de escuta ativa e compreensão das necessidades dos clientes, além de idiomas inglês e espanhol, serão considerados um diferencial.

Durante os cursos, os participantes terão acesso a aulas práticas e masterclasses exclusivas. Além disso, poderão ampliar a rede de contatos com profissionais da área, com a possibilidade de entrevistas com as empresas parceiras.

Processo seletivo

Após a inscrição nos cursos, o processo seletivo ocorrerá em duas etapas, uma online e outra presencial. A primeira será realizada com base em critérios técnicos e comportamentais, de 5 a 8 de julho. Já na segunda etapa, os candidatos classificados participarão de dinâmicas presenciais com representantes das empresas parceiras, que irão avaliar competências interpessoais e capacidade de resolução de problemas.

Durante o curso, os estudantes terão aulas com instrutores especializados e poderão participar de masterclasses temáticas conduzidas pelas empresas parceiras. Para concluir a formação, os estudantes deverão ter assiduidade acima de 80% nas aulas e masterclasses e índice técnico mínimo de 70% ao final do curso.

Segundo o Porto Digital, em 2025, a primeira edição do Academia, voltado para as tecnologias SAP MM (Materiais) e SAP SD (Vendas e Distribuição), recebeu 4200 inscritos. Ao final do processo, 54 dos 60 participantes foram contratados pelas quatro empresas parceiras.



Cronograma

Inscrições: Até o dia 4 de junho



Processo seletivo

Etapa 1: 5 a 8 de junho

Etapa 2: 16 de junho

Início das aulas: 29 de junho

Término do curso: 14 de agosto

