Porto Digital investe R$ 18,5 milhões em centro para formação de empreendedores e startups

O investimento no NERD foi de cerca de R$ 18,5 milhões por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)

O Porto Digital inaugurou, nesta segunda-feira (15), o Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), novo espaço voltado à formação de empreendedores, qualificação profissional e aceleração de negócios de base tecnológica. Instalado em um casarão reabilitado no Bairro do Recife, o equipamento recebeu investimentos de R$ 18,5 milhões.

A iniciativa faz parte da estratégia do Porto Digital para ampliar seu ecossistema de inovação nos próximos anos. Entre as metas estabelecidas para o primeiro ano de funcionamento estão a formação de 400 novos empreendedores e lideranças executivas, a requalificação de 300 pessoas para o mercado de tecnologia e o apoio a mais de 200 startups em estágio inicial.

O NERD também pretende qualificar 120 startups por ano, apoiar mais de 100 empresas de tecnologia de médio e grande porte, contribuir para a transformação digital de 150 empresas de setores tradicionais e promover mais de 500 conexões de negócios.

Durante a inauguração, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, lembrou que o projeto começou a ser desenhado em 2019 e está alinhado à meta de dobrar o tamanho do ecossistema do Porto Digital nos próximos 15 anos.

“A gente vai começar desde a formação de empreendedores aqui dentro, onde vai funcionar uma residência em empreendedorismo junto com as universidades, assim como o nosso programa de residência para desenvolvedores”, destacou. Segundo ele, a expectativa é que o núcleo contribua para o surgimento de centenas de startups.

O investimento de R$ 18,5 milhões reúne recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além das secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e de Desenvolvimento Econômico (Sdec). O Governo de Pernambuco também cedeu o imóvel histórico onde o equipamento foi instalado.

Presidente do Conselho de Administração do Porto Digital, Silvio Meira afirmou que o NERD surge para fortalecer a capacidade do polo tecnológico de antecipar tendências e desenvolver novos negócios.

“O nerd chega para transformar de novo a capacidade do Porto Digital de gerar negócios, atrair mais gente para pensar mais profundamente, mais rapidamente, quais são os negócios do futuro, quais são os negócios intensivos em tecnologias da informação e comunicação, inclusive baseados em inteligência artificial”, disse.

Presente à solenidade, a governadora Raquel Lyra destacou o papel da inovação na diversificação da economia pernambucana e na construção de novas oportunidades de desenvolvimento.

“Muitas vezes em Pernambuco, se costuma olhar o retrovisor para falar de um passado próspero, na época da exportação do açúcar, que ainda é tão valioso para a gente, mas que não dá mais para ser ele sozinho. Aí a gente vem para o presente, cheio de exigências, para que a gente se atualize. Olhamos para a economia pernambucana e pensamos, o que será daqui para frente? Como nos posicionaremos para construir um futuro que seja justo, sustentável e inclusivo, que caiba aqui no Recife e que seja potente para Pernambuco”, afirmou.



Prédio cedido pelo Estado

O prédio histórico onde passa a funcionar o NERD foi cedido pelo Governo de Pernambuco ao Porto Digital em 2023. Localizado no Bairro do Recife, o imóvel recebeu um auditório para 200 pessoas, hall de eventos e área de convivência aberta à cidade, com capacidade para receber até 500 pessoas simultaneamente em uma área de 2.500 metros quadrados distribuída em vários andares.

As obras de restauração começaram em 1º de agosto de 2023 e mobilizaram cerca de 200 profissionais diretamente, além de outros 400 trabalhadores indiretos. Do investimento total de R$ 18,5 milhões no projeto, aproximadamente R$ 13,2 milhões foram destinados à recuperação do edifício, incluindo obras civis, instalações, mobiliário e equipamentos.

O imóvel integra o conjunto arquitetônico do Bairro do Recife, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1998. Com registros na Diretoria do Patrimônio Cultural do Recife desde 1957, o prédio já abrigou uma Delegacia Fiscal ligada à atividade portuária, uma agência do Banco Nacional de Crédito Cooperativo e, posteriormente, órgãos da administração estadual, antes de ser transformado na nova sede do NERD.